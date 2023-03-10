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Deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin hakları korunacak

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı.

07:18 . 10/03/2023 Cuma
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına ilişkin düzenleme yapıldı.


Buna göre; 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bulunan kişilerin yerleşim yerini değiştirmesi halinde, bu kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak.






#Deprem
#Olağanüstü hal
#Depremzedelerin hakları
1 saat önce
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Deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin hakları korunacak
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