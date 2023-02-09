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Deprem yardımları için lojistik firmalarına depo ve TIR çağrısı: Geçici olarak bize tahsis edin

Son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösterilen 7,7'lik deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken tüm Türkiye depremlerin açtığı yaraları sarmak için seferber oldu. 81 ilde oluşturulan merkezlere adeta yardım yağıyor. Yola çıkan konvoylar kilometrelerce kuyruk oluştururken lojistik firmalarına ise depo ve TIR çağrısı geldi.

15:07 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yardımlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda dağıtılırken yardım gruplarından da özel sektöre depo ve TIR çağrısı geldi.

Yardımlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda dağıtılırken yardım gruplarından da özel sektöre depo ve TIR çağrısı geldi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde peş peşe meydana iki deprem Güneydoğu Anadolu'da yer alan 10 ilde büyük yıkıma yol açtı.


Son 100 yılın en büyük deprem felaketi olarak kayıtlara geçen deprem sonrası yıkımın olduğu illerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz demeden devam ederken Türkiye ise deprem bölgesi için adeta seferber oldu.



DEPREM BÖLGESİNE YARDIM YAĞIYOR

Neredeyse tüm il, ilçe ve mahallelerde oluşturulan yardım grupları üzerinden başta gıda, giyim ve ısınma malzemeleri olmak üzere yüzbinlerce koli deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıkarılmak için hazırlanırken, yardım paketleri ve iş makinaları TIR'larla gece gündüz bölgeye taşınıyor.


Deprem bölgesine yardım yağdı, yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde bulunan illerde hazırlanarak yüklenen araçlar deprem bölgesine geçiş güzergahı olan Konya’dan geçiyor. Yoğunluktan dolayı ulaşımda aksamalar oluyor. Trafikte kalan tır kuyruğu kilometrelerce uzuyor.


Deprem bölgesine yardım yağdı, yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu

Deprem bölgelerine ulaşan yardımlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda dağıtılırken yardım gruplarından da özel sektöre depo ve TIR çağrısı geldi.


Deprem bölgesine Türkiye'nin her yerinden yardım yağıyor

TIR VE DEPO ÇAĞRISI: BOLLUK İÇİNDE YOKLUK ÇEKİYORUZ

Yüzlerce bölgede yardım toplama faaliyetleri yürütüldüğünü ve adeta merkezlere yardımların yağdığını belirten yetkililer ciddi anlamda TIR ve depo sıkıntısı çektiklerini vurguluyor.


TIR bulamadıkları için yardımları sevk etmekte ciddi anlamda sıkıntı çektiklerini de vurgulayan yetkililer, elinde 1700 TIR'ı olan bir firmadan sadece 15 TIR'ın kendilerine verildiğini belirterek
, ''Elimizde neredeyse 50 TIR yardım malzemesi var bunları taşımamız için lojistik firmaları ellerindeki araçları geçici olarak AFAD ve bakanlık çalışma gruplarına tahsis etmeleri lazım. Bolluk içinde adeta yokluk yaşıyoruz. Ulaştırmanın yanı sıra gelen yardımların da güvenli yerlere konulabilmesi için depolar gerekiyor. Burada da yine çok büyük antrepolara sahip firmalara sesleniyoruz. Bize geçici olarak depolarınızı açın, yardım malzemelerini buralara taşıyalım. Bugün bir birimize destek olmayacaksak ne zaman olacağız.'' diyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde
Konya Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde

Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan depremin hemen ardından Hatay’a giderek çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya olarak tüm imkanımızla buradayız” dedi. Bölgede Konya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 492 araç ve 1. 820 personeli bulunduğunu kaydeden Başkan Altay, Hatay’a, İskenderun’a ve yardım faaliyetlerine katılan belediyelere içme suyu; AFAD’a jeneratör sağladıklarını söyledi. Depremin 80'inci saatine kadar enkazdan 154 vatandaşı sağ kurtaran Konya Büyükşehir Belediyesi, mobil mutfak, ekmek fırını, mobil haberleşme ve mobil şarj istasyonu gibi araçlarla da çalışmalara katkı sağlıyor.

#Kahramanmaraş
#Deprem
#Hatay
#Yardım
#TIR
1 saat önce
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Deprem yardımları için lojistik firmalarına depo ve TIR çağrısı: Geçici olarak bize tahsis edin
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