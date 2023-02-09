Deprem yardımları için lojistik firmalarına depo ve TIR çağrısı: Geçici olarak bize tahsis edin

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Yardımlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda dağıtılırken yardım gruplarından da özel sektöre depo ve TIR çağrısı geldi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde peş peşe meydana iki deprem Güneydoğu Anadolu'da yer alan 10 ilde büyük yıkıma yol açtı.
Son 100 yılın en büyük deprem felaketi olarak kayıtlara geçen deprem sonrası yıkımın olduğu illerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz demeden devam ederken Türkiye ise deprem bölgesi için adeta seferber oldu.
Neredeyse tüm il, ilçe ve mahallelerde oluşturulan yardım grupları üzerinden başta gıda, giyim ve ısınma malzemeleri olmak üzere yüzbinlerce koli deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıkarılmak için hazırlanırken, yardım paketleri ve iş makinaları TIR'larla gece gündüz bölgeye taşınıyor.
Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde bulunan illerde hazırlanarak yüklenen araçlar deprem bölgesine geçiş güzergahı olan Konya’dan geçiyor. Yoğunluktan dolayı ulaşımda aksamalar oluyor. Trafikte kalan tır kuyruğu kilometrelerce uzuyor.
Deprem bölgelerine ulaşan yardımlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda dağıtılırken yardım gruplarından da özel sektöre depo ve TIR çağrısı geldi.
Yüzlerce bölgede yardım toplama faaliyetleri yürütüldüğünü ve adeta merkezlere yardımların yağdığını belirten yetkililer ciddi anlamda TIR ve depo sıkıntısı çektiklerini vurguluyor.