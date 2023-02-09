Deprem yardımları için lojistik firmalarına depo ve TIR çağrısı: Geçici olarak bize tahsis edin

TIR bulamadıkları için yardımları sevk etmekte ciddi anlamda sıkıntı çektiklerini de vurgulayan yetkililer, elinde 1700 TIR'ı olan bir firmadan sadece 15 TIR'ın kendilerine verildiğini belirterek

, ''Elimizde neredeyse 50 TIR yardım malzemesi var bunları taşımamız için lojistik firmaları ellerindeki araçları geçici olarak AFAD ve bakanlık çalışma gruplarına tahsis etmeleri lazım. Bolluk içinde adeta yokluk yaşıyoruz. Ulaştırmanın yanı sıra gelen yardımların da güvenli yerlere konulabilmesi için depolar gerekiyor. Burada da yine çok büyük antrepolara sahip firmalara sesleniyoruz. Bize geçici olarak depolarınızı açın, yardım malzemelerini buralara taşıyalım. Bugün bir birimize destek olmayacaksak ne zaman olacağız.'' diyor.