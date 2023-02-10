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Depremde yıkılan apartmanının sahibi yurt dışına kaçtı: Kılıçdaroğlu ile resmi ortaya çıktı

Depremin vurduğu Adana Çukurova’da yerle bir olan 14 katlı apartmanın sahipleri yurtdışına kaçtı. Yıkılan binayı yapan şirketin sahiplerinden Hasan Can Alpargün’ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile resmini sosyal medya hesabında profil resmi yaptığı ve gazetelere "Sıradışı bir mimar" ifadeleriyle reklam verdiği ortaya çıktı.

21:05 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hasan Can Alpargün - Kemal Kılıçdaroğlu

Hasan Can Alpargün - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli çifte depremde Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde 14 katlı Hasan Alpargün apartmanı da yerle bir oldu.

Apar topar kaçtılar

Alpargün apartmanını inşa eden Alpargun İnşaat’ın sahipleri baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün'ün deprem günü apar topar yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu ile resmi ortaya çıktı

Şirketin sahiplerinden Hasan Can Alpargün’ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber çektirdiği resmini Instagram hesabında profil resmi yaptığı ortaya çıktı.

Öte yandan Alpargün'ün
“Sıradışı bir mimar”
başlığıyla gazetelere reklam verdiği de öğrenildi.

#Hasan Alpargün apartmanı
#Adana
#Deprem
#Kahramanmaraş
28 dakika önce
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Depremde yıkılan apartmanının sahibi yurt dışına kaçtı: Kılıçdaroğlu ile resmi ortaya çıktı
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