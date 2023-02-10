Depremde yıkılan apartmanının sahibi yurt dışına kaçtı: Kılıçdaroğlu ile resmi ortaya çıktı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili, sorumlular hakkında her tür tedbir kararlarının alınması konusunda gerekenlerin yapıldığını söyledi. Depremin vurduğu illerde ve Diyarbakır'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yıkılan binalar ve hasar gören yerlerle alakalı adli tahkikatların başlatıldığını bildiren Bozdağ, adli süreçlerin cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütüldüğünü belirterek "Sorumluların yargı önüne çıkarılması için gayretle çalışmalar yürütülmektedir" dedi.