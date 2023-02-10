Depremde yıkılan apartmanının sahibi yurt dışına kaçtı: Kılıçdaroğlu ile resmi ortaya çıktı

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Hasan Can Alpargün - Kemal Kılıçdaroğlu
Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli çifte depremde Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde 14 katlı Hasan Alpargün apartmanı da yerle bir oldu.
Alpargün apartmanını inşa eden Alpargun İnşaat’ın sahipleri baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün'ün deprem günü apar topar yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.
Şirketin sahiplerinden Hasan Can Alpargün’ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber çektirdiği resmini Instagram hesabında profil resmi yaptığı ortaya çıktı.