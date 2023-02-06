Depremden etkilenen bölgelerde eğitime ara verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, " Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde iki hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te de eğitime bir hafta ara vereceğiz" dedi.

10 İLDE ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİME ARA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir. Bu bölgede yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde evleri hasar gören vatandaşlarımızın AFAD koordinasyonunda üniversite imkânlarından yararlanmaları sağlanacaktır.

KAHRAMANMARAŞ

Kar yağışları sonrası Kahramanmaraş Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz geneli ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

MALATYA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Malatya ili genelinde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak kara yollarında oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak sorunlara binaen tüm ilçelerimizde bulunan MEB'e bağlı okullar ve eğitim kurumları 6 Şubat'ta bir gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği şu açıklamayı yaptı; “Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül şu açıklamayı yaptı: Gaziantep’teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp, kitap okuyun.

BATMAN

Batman Valiliği, kent genelinde eğitim ve öğretime ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlk ve ortaöğretim ile üniversitede eğitime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

SİİRT

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,4 büyüklüğündeki depremin şiddetli şekilde hissedildiği kent genelinde bugün okulların tatil edildiği ifade edildi.

MARDİN

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, depremden dolayı tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerini ileterek, kentte bugün okulların tatil edildiğini belirtti.

ŞIRNAK

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen, Şırnak ve çevre illerde de hissedilen deprem sebebiyle bugün il genelinde okulların tatil edildiği belirtildi. Depremin hissedildiği ülkeler

DEPREMİN HİSSEDİLDİĞİ ÜLKELER





Kahramanmaraş ve Gaziantep başta olmak üzere bir çok ilde şiddetli bir şekilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremde acı bilanço ağırlaşıyor. Çevre ülkeleri de etkileyen deprem dünya basınında geniş yer bulurken depremden etkilenen ülkeler de belli oldu. Karamanmaraş'taki 7.7 büyüklüğündeki deprem Başta Suriye olmak üzere; Irak, Lübnan, Filistin, İsrail, Ürdün, Mısır,Suudi Arabistan, Gürcistan ve KKTC'de de hissedildi.



