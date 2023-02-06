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Kahramanmaraş
Depremden etkilenen bölgelerde eğitime ara verildi.
KAHRAMANMARAŞ
Kar yağışları sonrası Kahramanmaraş Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz geneli ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.
MALATYA
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Malatya ili genelinde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak kara yollarında oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak sorunlara binaen tüm ilçelerimizde bulunan MEB'e bağlı okullar ve eğitim kurumları 6 Şubat'ta bir gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.
ADIYAMAN
Adıyaman Valiliği şu açıklamayı yaptı; “Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.
GAZİANTEP
Gaziantep Valisi Davut Gül şu açıklamayı yaptı: Gaziantep’teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp, kitap okuyun.
BATMAN
Batman Valiliği, kent genelinde eğitim ve öğretime ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlk ve ortaöğretim ile üniversitede eğitime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.
SİİRT
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,4 büyüklüğündeki depremin şiddetli şekilde hissedildiği kent genelinde bugün okulların tatil edildiği ifade edildi.
MARDİN
Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, depremden dolayı tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerini ileterek, kentte bugün okulların tatil edildiğini belirtti.
ŞIRNAK
Kahramanmaraş ve Gaziantep başta olmak üzere bir çok ilde şiddetli bir şekilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremde acı bilanço ağırlaşıyor. Çevre ülkeleri de etkileyen deprem dünya basınında geniş yer bulurken depremden etkilenen ülkeler de belli oldu. Karamanmaraş'taki 7.7 büyüklüğündeki deprem Başta Suriye olmak üzere; Irak, Lübnan, Filistin, İsrail, Ürdün, Mısır,Suudi Arabistan, Gürcistan ve KKTC'de de hissedildi.