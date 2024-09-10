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Depreme hazırlık görüşüldü: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Bakanlıkta kabul etti. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, İstanbul'un depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konularının ele alındığını belirtti.

20:47 - 10/09/2024 الثلاثاء
AA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kurum, Bakanlık'taki kabul sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul'umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek."


Murat Kurum: Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları suçluluk psikolojisidir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da “Basketbol Gelişim Merkezi”nde açıklamalarda bulundu. Vaniköy'de tespit edilen ve bakanlık talimatıyla yıkılan kaçak yapılar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde aynı konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu'nun ifadeleri hakkında da konuştu. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının bir suçluluk psikolojisi olduğunu söyleyen Murat Kurum, "Sanki biz bunlara yıkın dememişiz, sanki kaçak yapılara müsaade edenler kendileri değilmiş gibi biz oraya gittiğimizde aman biz de yıkıma ortak olalım gibi saçma sapan ki onu yaparken de ekiplerin çalışmasına resmen müsaade etmeyecek bir çalışma anlayışıyla oraya gelmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.


#İstanbul
#Çevre
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
#Murat Kurum
#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul Boğazı
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