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Depremin vurduğu Hatay'da normale dönme çabaları: Bazı esnaflar kepenk açtı

Türkiye'yi yasa boğan depremlerden en çok etkilenen Hatay'da normale dönme çabaları devam ediyor. Dükkanları hasar almayan esnaf vatandaşlara hizmet veriyor.

17:50 . 22/03/2023 Çarşamba
AA
Hatay

Hatay

'Asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı kentte faaliyet gösteren esnaf hayata dönüyor.

Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi kampüsü mevkisinde yer alan kuaför, market, dönerci, kafe gibi dükkanları hasar görmeyen esnaf, halkın ve bölgeye gelen görevlilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.


Esnaf Esat Dükkancı, depremlerin ardından il dışına çıktıklarını ancak sonrasında geri döndüklerini anlattı.

Başka bir ilde yapamayınca memleketine geldiğini aktaran Dükkancı, "Elimizden geldiğince burada kalmaya çalışıyoruz. Bir şekilde ayakta durmamız gerekiyor. İş yerimizi açtık, inşallah daha güzel günler göreceğiz." diye konuştu.


Kuaför Şenol Yüksel, felaketin ardından normale dönmek için bir yerlerden başlaması gerektiğini dile getirdi.

Depremde evlerinin ağır hasar aldığına değinen Yüksel, "Çok şükür iş yerimiz yıkılmadı. Nereye kadar evde oturacaktık? Bu yüzden dükkanımızı açmaya karar verdik. Çok şükür şu an işlerimiz iyi." dedi.



Yüksel, deprem anında üçüncü katta olduğunu belirterek, "Çocukların odasına gittik. Deprem bittikten sonra evden dışarı çıkabildik. İki üç gün arabada yattık. Hep deprem anı aklımıza geliyordu. Deprem bize birlik olmayı öğretti. Türkiye'den bize çok güzel yardımlar geldi." ifadesini kullandı.




#esnaf
#Hatay
#yıkım
#deprem
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