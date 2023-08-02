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Depremzede öğrenciler için 11 ilde telafi eğitimleri başladı

Kahramanmaraş merkezli depremden hasar gören 11 ilde telafi eğitimleri başladı. Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay’da da birçok okul onarıldı. Ders kayıplarını telafi etmek isteyen binlerce öğrenci ders başı yaptı. Telafi eğitimleri, 1 Eylül’de sona erecek.

09:38 . 2/08/2023 الأربعاء
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Telafi eğitimleri 1 Eylül’de bitecek.

Telafi eğitimleri 1 Eylül’de bitecek.

Yüzyılın felaketinde ağır hasar alan birçok okul onarıldı. Deprem bölgesinde ders kayıplarını telafi etmek isteyen binlerce öğrenci ders başı yaptı.


Hatay'da 7 bin 411 öğrenci telafi kurslarından yararlanacak

Kahramanmaraş merkezli depremden hasar gören illerde telafi eğitimleri 1 Ağustos itibarıyla başladı.


Deprem felaketinde en büyük yıkımın olduğu kent Hatay'da temel eğitim alanında 15 ilçe 104 okulda telafi eğitim kursları açıldı. 7 bin 411 öğrenci, deprem döneminde yaşadığı ders kayıplarını bu kurslarda telafi edecek.


Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler yeniden sıralarına oturdu. Arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşan öğrenciler, heyecanla ders başı yaptı.


Telafi eğitimleri 1 Eylül'de sona erecek

Kuzeytepe Mehtap Mehmet Olgar Ortaokulu Müdürü Murat Şirin, okullarındaki telafi eğitimlerine 6 sınıfta 220 öğrenciyle başladıklarını belirterek, öğrencilerin Türkçe, matematik, fen ve İngilizce alanlarında ders aldıklarını vurguladı.


Eğitimler, temel eğitim ve orta öğretim alanlarında veriliyor.


TRT Haber'in haberine göre, Ortaöğretim telafi eğitimi programında 301 kursta, 50 lisede eğitim düzenleniyor. 943 öğrencinin kayıt yaptırdığı kurslarda öğrenciler, 30 saat ders görecek.


Devam zorunluluğu olmayan telafi eğitimleri, 1 Eylül’de sona erecek.


#Deprem bölgesi
#Milli Eğitim Bakanlığı
#eğitim
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