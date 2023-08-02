Depremzede öğrenciler için 11 ilde telafi eğitimleri başladı

Yüzyılın felaketinde ağır hasar alan birçok okul onarıldı. Deprem bölgesinde ders kayıplarını telafi etmek isteyen binlerce öğrenci ders başı yaptı.

Deprem felaketinde en büyük yıkımın olduğu kent Hatay'da temel eğitim alanında 15 ilçe 104 okulda telafi eğitim kursları açıldı. 7 bin 411 öğrenci, deprem döneminde yaşadığı ders kayıplarını bu kurslarda telafi edecek.