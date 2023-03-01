Depremzedelerden yüksek ücret isteyen firmaya ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın, ev taşımak için irtibat kurduğu taşıma şirketinin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belirlenen ev taşıma ücretinin üzerinde fiyat istediği şeklindeki şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.