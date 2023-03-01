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Depremzedelerden yüksek ücret isteyen firmaya ceza

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evlerini taşımak ve yeni hayat kurmak isteyen vatandaşlara fahiş fiyatlar uygulayan şirketlere cezai işlemler devam ediyor.

11:28 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın, ev taşımak için irtibat kurduğu taşıma şirketinin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belirlenen ev taşıma ücretinin üzerinde fiyat istediği şeklindeki şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Söz konusu nakliye firması ile birlikte faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 25 bin 256 lira cezai işlem uygulanarak araçlar 15 gün trafikten men edildi.



#Gaziantep
#Ceza
#Firma
2 saat önce
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Depremzedelerden yüksek ücret isteyen firmaya ceza
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