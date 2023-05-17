Depremzedelere kin kusan TikTok’çu gözaltında

“Türkiye için hayırlı biri değil. Sizi de uçuruma doğru götürüyor. Bugün gerçekleri konuşuyoruz. Biz basar gideriz, hayatımızı kurtarırız. Diplomamız var, yabancı dilimiz var. Çalışkan, dürüst insanı dünyanın her yerinde isterler. Ama siz bundan sonra deprem oldu, açız, bizim için para toplayın… Türk halkı sizin için hiçbir şey yapmaz bundan sonra. Nereye oy verdin diye sorarlar adama. Giysi, kıyafet, para ne gerekiyorsa gönderdik. Şimdi öyle mi? Artık öyle değil. Hayır. Maymun gözünü açtı. Bundan sonra siz benim için yoksunuz. Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Kazanırsak affederiz, kazanmazsak sonsuza kadar böyle. Ben bir CHP’li olarak ABD’de gezerken karşıma bir AK Parti’li olarak çıkıp yardım istemeyin. Anlıyor musunuz? Çocuğum, çoluğum, işim, aşım umurumda bile değil. Siz vatanınız sattınız bir inat uğruna. Artık indirilmesi gereken bir adama inat olsun diye bu vatanı satıp oy verdiniz. Biz size terbiyemizden dolayı vatan haini demiyoruz. Asıl vatan hainlerinin kim olduğunu biliyoruz. Terbiyemizden dolayı her gün size vatan haini demiyoruz. Biz seçime bakıyoruz seçime.”