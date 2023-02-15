Depremzedelerin eşyalarını çalan yedi kişi yakalandı

Yüzyılın felaketi olarak yaşadığımız depremin korkunç boyutları her geçen gün ortaya çıktıkça bir yüzyılı da aştığı belki birkaç yüzyılın felaketi olarak anılmayı hak ettiği anlaşılıyor. Türkiye’de 10 ilimizi bütün şehirleriyle, Suriye’de de yine en az 4 ili vuran deprem felaketinin AFAD tarafından yapılan analiz raporunu açıklayan AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar 6 Şubat’ta arka arkaya meydana gelen iki depremin açığa çıkardığı enerjinin 500 atom bombasının enerjisine sahip