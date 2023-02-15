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Depremzedelerin eşyalarını çalan yedi kişi yakalandı

Adana’da depremzedelerin eşyalarını çaldığı tespit edilen 1’i kadın yedi kişi yakalanarak gözaltına alındı.

09:20 . 15/02/2023 Çarşamba
IHA
Depremzedelerin malzemelerini çalarken yakalandılar

Depremzedelerin malzemelerini çalarken yakalandılar

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaşanan depremin ardından özellikle apartmanların boşalmasından sonra önlemlerini artırdı.
Bu önlemler çerçevesinde evlerden ve kapalı olan iş yerlerinden para, ziynet eşyası, elektronik eşyası çaldığı öne sürülen 1’i kadın 7 kişiyi yakaladı. Polis zanlıları emniyete getirerek ifadelerini aldı. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


#adana
#Kahramanmaraş
#depremzede
#hırsızlık
28 dakika önce
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