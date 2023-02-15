Depremzedelerin eşyalarını çalan yedi kişi yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaşanan depremin ardından özellikle apartmanların boşalmasından sonra önlemlerini artırdı.
Bu önlemler çerçevesinde evlerden ve kapalı olan iş yerlerinden para, ziynet eşyası, elektronik eşyası çaldığı öne sürülen 1’i kadın 7 kişiyi yakaladı.
Polis zanlıları emniyete getirerek ifadelerini aldı. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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