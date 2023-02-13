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Depremzedelerin malzemesini çalan 10 hırsız tutuklandı

Asrın felaketinin ardından Adana'daki evlerini terk eden vatandaşların evine girip bebek bezini, konservesini, diş macununu, fırçasını çaldığı öne sürülen 10 zanlı tutuklandı.

09:11 . 13/02/2023 Pazartesi
IHA
Adana'da deprem fırsatçıları tutuklandı

Adana'da deprem fırsatçıları tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden biri olan Adana’da 12 apartman yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar aldı. Birçok bina sakini, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti.

Durumu fırsat bilenler, boş binalara girip, hırsızlık yapmaya başladı. Polis ise hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Ekipler, ev ve iş yerleri ile deprem bölgelerine götürülen yardım malzemelerini çaldıkları belirlenen 10 şüpheliyi tespit etti.
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 12 paket bebek bezi, 13 konserve yiyecek, 13 diş macunu ve fırçası, çok sayıda tıraş bıçağı ve köpüğü, hijyen malzemesi, pil ile inşaat malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.


#Adana
#hırsızlık
#Kahramanmaraş
36 dakika önce
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Depremzedelerin malzemesini çalan 10 hırsız tutuklandı
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