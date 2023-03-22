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Depremzedenin elektrik ve doğal gaz borcu silindi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ev ve iş yerleri ağır ve orta hasar gören depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğal gaz borçları silindi. Bu abonelerin fatura tutarları bakanlık bütçesinden karşılanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 milyar 130 milyon lira elektrik ve 953 milyon lira doğal gaz tutarı olduğunu açıkladı.

04:00 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Deprem, Arşiv.

Deprem, Arşiv.

Deprem bölgesindeki elektrik ve doğal gaz abonelerinin borçlarına ilişkin önemli kararlar alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremde evi ve/veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı olan vatandaşların depremden önceki ödenmemiş tüm elektrik ve doğal gaz faturalarının silindiğini belirterek, “Elektrikte 3,13 milyar lira, doğal gazda 953 milyon lira olmak üzere doğrudan destek tutarı 4,08 milyar lira” ifadesini kullandı. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ın tamamıyla Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremde zarar görmeyen yüksek tüketimli sanayi ve ticarethane aboneleri haricinde tahakkuk ve tahsilatlar da 31 Mayıs’a kadar ertelendi. Hazirandan itibaren tanzim edilecek faturalar faiz uygulanmadan 6 eşit taksite bölünecek. Vatandaşlarımıza her türlü desteğimiz sürecek. Yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz.”



#Deprem
#Elektrik Faturasu
#Doğalgaz Faturası
#Borç silindi
27 dakika önce
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