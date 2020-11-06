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Gündem Derbi öncesi Trabzon hakkında skandal paylaşımda bulunan CHPli İlayda Kılınç istifa etti
POLİTİKA

Derbi öncesi Trabzon hakkında skandal paylaşımda bulunan CHP'li İlayda Kılınç istifa etti

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, geçtiğimiz haftalarda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesi küfürlü bir paylaşımda bulunmuş, skandal ifadeleri infiale neden olmuştu. Gelen tepkiler üzerine özür dileyen Kılınç, kesin ihraç talebiyle sevk edildiği disiplin kurulu toplantısını beklemeden partisinden istifa etti.

Haber Merkezi İHA
İlayda Kılınç, tepki çeken paylaşımı sonrası sosyal medya hesabını kapatmıştı.
İlayda Kılınç, tepki çeken paylaşımı sonrası sosyal medya hesabını kapatmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, 25 Ekim’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Twitter hesabından “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin ...” şeklinde skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşımın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kılınç hakkında ‘halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak’ suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca CHP il yönetimi de İlayda Kılınç’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

CHP'li İlayda Kılınç'tan derbi öncesi skandal ötesi paylaşım
SPOR
CHP'li İlayda Kılınç'tan derbi öncesi skandal ötesi paylaşım

Disiplin kurulu toplantısından önce istifa etti


Bu hafta toplanması beklenen disiplin kurulunun öncesinde farklı bir gelişme yaşandı. İlayda Kılınç, disiplin sürecini beklemeden e-Devlet üzerinden partisinden istifa etti. Bu nedenle Kılınç hakkındaki disiplin süreci askıya alındı.

CHP'li İlayda Kılınç skandal paylaşımı için özür diledi: Çok pişmanım
SPOR
CHP'li İlayda Kılınç skandal paylaşımı için özür diledi: Çok pişmanım

Partiyle ilişiği tamamen kesildi

Konuyla ilgili bilgi veren CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, “Kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimiz İlayda Kılınç, disiplin sürecinden önce e-Devlet aracılığıyla partimizden istifa etmiştir. Bu nedenle disiplin süreci şu anda askıya alınmış durumdadır. Eğer kendisi tekrar partimize üye olursa disiplin süreci kaldığı yerden devam edecek ve ihraç edilecektir. Kendisinin şu anda partimizle bir ilişiği bulunmamaktadır” dedi.

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