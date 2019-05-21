Dereye uçan traktörü çekmeye gelen iş makinesi devrildi: 1 ölü

Dereye uçan traktörü çekmeye gelen iş makinesi devrildi: 1 ölü

Gaziantep’te tarla sürerken bir traktör dereye uçtu. Traktörü çekmek için olay yerine çağrılan iş makinesi devrildi. İki kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi ağır yaralandı.