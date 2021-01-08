Dersini seç hakkını kullan: 'Seçmeli din eğitimi dersleri' tercih takvimi başladı

Bu dersler; Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler olmak üzere üç dersten oluşuyor.

Bu derslerin amacı ve içeriği ne?

Kur’an-ı Kerim dersiyle öğrencilerin; Kur’an-ı Kerim’in hayatımızdaki yerini fark etmeleri, Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumaları, bazı sure ve ayetleri kurallarına uygun olarak ezberlemeleri, Kur’an-ı Kerim’in içeriği hakkında bilgi sahibi olmaları, Kur’an-ı Kerim’i severek ve isteyerek okuma, anlama ve ezberlemeleri amaçlanıyor.

Peygamberimizin Hayatı dersiyle öğrencilerin; Peygamberimizi ve onun hayatını tanıması, Peygamberimizin insani ve peygamberlik yönünü fark etmesi, Peygamberimizin hayatını kendisine örnek alması amaçlanıyor. Peygamberimizin güzel ahlakını kendi hayatımıza uygulama yolları bu dersin ana çerçevesini oluşturuyor.

Temel Dini Bilgiler dersiyle öğrencilerin; İslam dininin iman, ibadet ve ahlak ilkelerini tanıması, İslam dininin temizlikle ilgili ölçülerini kavraması, ibadetleri uygulama becerisi kazanması, Müminlerin belli başlı özelliklerini tanıması ve bireysel ve toplumsal ilişkilerinde ahlaki ölçülere riayet etmesi amaçlanıyor.

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Kimler bu dersleri tercih edebilir?

Bu yıl halen ilkokul 4. sınıfta okuyan öğrenciler gelecek yıl ortaokula yani 5. sınıfa geçecekler. Dolayısıyla halen 4. sınıfı okuyan öğrenciler bu dersleri şimdiden tercih ederek gelecek yıl okuyacakları dersi belirlemiş olacaktır. Ayrıca halen 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda okuyan ortaokul öğrencileriyle 9. 10 ve 11. sınıfta okuyan lise öğrencileri bu dersleri tercih edebilirler. Bu yıl 8. sınıfta okuyan öğrenciler gelecek yıl liseye geçecekleri için bu dersleri 9. sınıfta yani lisede okuyacaklardır. Bu yüzden 4. sınıf öğrencileri ortaokul 5. sınıfta için, 8. sınıf öğrencileri de lise 9. sınıfta okuyacakları dersi seçmiş oluyorlar.

Tercihler ne zaman başladı, ne zamana kadar devam ediyor?

Seçmeli din eğitimi derslerinin tercihi geçtiğimiz Pazartesi günü başladı. 22 Ocak tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında derslerle ilgili tercihler yapılabilecek.

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Bu dersleri seçmek istiyorsam ne yapmalıyım?

Öğrencinin veya velisinin Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini seçmek istediğini belirten bir dilekçe yoluyla öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne/yönetimine başvurmaları gerekiyor. Dilekçeler elden veya elektronik ortamda olarak okul müdürlüğüne verilebiliyor.

Seçmeli din eğitimi dersleri paket halinde yani üçü bir ara mı seçiliyor?

Bu öğrencinin veya velinin isteğine bağlı. İsterse üçü birden, isterse iki dersi, isterse de sadece birini tercih edilebiliyor.

Tercih edilen dersin açılması için bir şart var mı?

Bir okulda aynı dersi en az 10 öğrenci tercih etmişse bu ders açılabiliyor. Bazen okulların; tercih edilen dersi okutacak branş öğretmeni eksikliği ve derslik sayısı gibi sebeplerle öğrenci veya velilerin tercihlerini karşılayamama durumu olabiliyor. Gelecek yıl okutulacak seçmeli derslerin şimdiden tercih edilmesindeki amaç bu eksikliklerin giderilmesi içindir. Bu yüzden en az 10 öğrenci bir dersi seçmişse öğrenci ve velilerin dersin açılması sürecini takip etmeleri gerekiyor.

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Tercih döneminde ders seçmezsem ne oluyor?

Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin seçmeli derslerini okul yönetimleri belirleniyor.

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