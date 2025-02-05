Mersin'de beden eğitimi öğretmenini darbeden baba ve oğlu tutuklandı.
Öğretmene yönelik şiddet haberlerine Mersin'de bir yenisi eklendi. Silifke ilçesinde bir ilköğretim okulunda beden eğitimi dersi sırasına bir öğrenci düşerek kolunu kırdı. Okul müdürünün durumu veliye bildirmesi üzerine çocuğun babası ve ağabeyi okula geldi. Baba ve oğlu, okulun bahçesinde gördükleri beden eğitimi öğretmeni darbederek burnunu kırdı.
Mersin'in Silifke ilçesi
nde öğretmeni darbederek burnunu kıran veli ve oğlu tutuklandı. Olay anı ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Derste düşüp kolunu kırdı babası ve ağabeyi okula gelip öğretmeni darbetti
Gündem / Mersin
05 Şubat, Çarşamba
Çocuk ders sırasında düşüp kolunu kırdı
Çocuk ders sırasında düşüp kolunu kırdı
Olay dün öğle saatlerinde ilçedeki Sarıcalar İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 8'inci sınıf öğrencisi O.Ç., okul bahçesinde
beden eğitimi
dersi sırasında düşerek yaralandı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine çocuk, okula sevk edilen ambulans ile
Silifke Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Baba ve oğlu öğretmenin burnunu kırdı
Baba ve oğlu öğretmenin burnunu kırdı
Hastanede yapılan tetkiklerde çocuğun kolunun kırıldığı belirlendi. Okul müdürü tarafından oğlunun kolunun kırıldığı; baba Oral Ç.'ye haber verildi. Oral Ç., diğer oğlu Oray Ç. ile birlikte okula geldi. Baba ve oğlu, okulun bahçesinde gördükleri beden eğitimi öğretmeni Medet Y.'e saldırdı. Darbedilen öğretmenin burnu kırıldı. Olay anı, okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Tutuklandılar
Tutuklandılar
Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan baba ve oğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Medet Y.'nin hastaneden aldığı darp raporu ile şikayetçi olduğu Oral Ç. ve oğlu Oray Ç., çıkarıldıkları mahkemece '
Kamu görevlisini kasten yaralama
' suçundan tutuklandı.
Öte yandan ilçedeki eğitim sendikaları da
öğretmen
e yapılan saldırıyı yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti.
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