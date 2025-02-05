Derste düşüp kolunu kırdı babası ve ağabeyi okula gelip öğretmeni darbetti

Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan baba ve oğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Medet Y.'nin hastaneden aldığı darp raporu ile şikayetçi olduğu Oral Ç. ve oğlu Oray Ç., çıkarıldıkları mahkemece '

Kamu görevlisini kasten yaralama