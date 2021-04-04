Gündem BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Bazı emekli amirallerin darbe iması yaptıkları açıklama kabul edilemez
POLİTİKA

Destici: ​Bazı emekli amirallerin darbe iması yaptıkları açıklama kabul edilemez​

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Bazı emekli amirallerin darbe iması yaptıkları açıklama kabul edilemez

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bazı emekli amirallerin Montrö Sözleşmesi bahanesiyle, vesayet özlemi içerisinde darbe iması yaptıkları açıklama kabul edilemez" dedi.

Haber Merkezi DHA
Destici: ​Bazı emekli amirallerin darbe iması yaptıkları açıklama kabul edilemez​
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

BBP lideri Destici, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi.

Destici, "Bazı emekli amirallerin Montrö Sözleşmesi bahanesiyle, vesayet özlemi içerisinde darbe iması yaptıkları açıklama kabul edilemez, yok sayılamaz bir cuntacılık örneğidir. Herkes şunu bilsin ki; anayasayı Gazi Meclisimiz ve aziz milletimiz yapar. Bu ülkeyi de milletin seçtikleri yönetir. Dış meseleler ve terörle mücadelede uyum ve işbirliği içerisinde olunan bu kritik ve zorlu süreçte yaptıkları haddi aşan açıklamadan ötürü cunta kafalı, darbe heveslisi bu tekaüt gruba hak ettikleri cevabı inanıyorum ki; öncelikle milli irade sevdalısı TSK mensuplarımız verecektir" dedi.

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