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Destici BBP Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP kurucu genel başkan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ta kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan adayları Adem Uzun ve Sivas teşkilatı ile birlikte, Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

12:48 - 1/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:49 - 1/04/2024 Pazartesi
DHA
Destici'den BBP Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret.
Destici'den BBP Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Sivas Belediye Başkanlığını kazanan partisinin adayı Adem Uzun ve Şarkışla ilçesini kazanan Kasım Gültekin ile birlikte, BBP kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti, dua okudu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun sadece bir parti genel başkanı olmadığına dikkat çekerek, "Şehit Muhsin Başkanımız aynı zamanda inanmış bir mümindi, Allah'ın sevgili kullarından birisiydi ki onu şehadetiyle birlikte bütün Müslümanlara, hatta onu tanıma fırsatı olmayan insanlara sevdirdi. Bundan 15 sene önce gerçekleşen yerel seçimlerde yine bir program dahilinde gittiği Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit'ten Yozgat-Yerköy'e giderken maalesef ki çok acı, içinde bulundukları helikopterin düşmesi ya da düşürülmesi sonucu hayatını kaybetti, şehit oldu" dedi.

"Sivas kara sevdasıydı"

Destici, Yazıcıoğlu'nun ölümünden sonra yola devam ettiklerine dikkat çekerek, "Bugün başımız dik bir şekilde kabrinin başındayız. Sivas onun kara sevdasıydı. Gerçekten her yerel seçimde Sivas'ta bulunuyordu. Şarkışla'da, Sivas'ta seçimleri çok önemsiyordu. Her seçimde buraları kazanmak istiyordu. Şehadetiyle birlikte Sivas'ı kazanarak gitti. 5 yıl Sivas'ı BBP yönetti. Fakat 10 senelik bir inkıta dönemi oldu. Onun hayali bizim hayalimiz olduğu için nasıl Sivas onun kara sevdasıyla bizim de kara sevdamız oldu. Şarkışla bizim de baba ocağımız oldu. Bu seçimlerde Sivaslı kardeşlerimiz, Şarkışlalı kardeşlerimizin büyük teveccühüyle Sivas Belediye Başkanlığını Dr. Adem Uzun kardeşimiz, adayımız kazandı. Şarkışla Belediye Başkanımız Kasım Gültekin kardeşimiz oldu. 2019'daki yerel seçimde parti olarak 5 ilçe, 5 belde belediye başkanlığı kazanmıştık. Bu sayıyı elhamdülillah neredeyse 3'e katlamış olduk. Seçimlerin ülkemiz, devletimiz, seçimlere katılan ve terörle arasına mesafe koyan tüm partilerimize ve adaylarımıza hayırlı olmasını niyaz ediyoruz" diye konuştu.




#Muhsin Yazıcıoğlu
#BBP
#Sivas
#Mustafa Destici
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