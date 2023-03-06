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Destici: 'Noter' masası hangi saiklerle 'pazarlık' masasına dönüştü?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Merkezi'nde İmamoğlu ve Yavaş ile görüşmesi sonrası altılı masaya geri dönen Meral Akşener'le ve altılı masayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

17:49 . 6/03/2023 Pazartesi
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı
Mustafa Destici
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla altılı masaya geri dönen Meral Akşener ve Millet İttifakıyla ilgili açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel Merkezi'ndeki toplantı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü. Kısa bir görüşme sonrası Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması karşılığında altılı masaya dönmeyi kabul etti.

Toplantı saati iki kere ertelendi

Altılı masanın (Millet İttifakı) daha önce 14.00 olarak belirlenen toplantı saati söz konusu gelişmelerden sonra önce 15'e sonrasında da 16'ya ertelenmişti.

'Noter masası hangi saiklerle pazarlık masasına dönüştü?'

Tüm gelişmelerin ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından Meral Akşener ve altılı masayla ilgili "Pazarlık Masası" benzetmesi yaptı.

Destici paylaşımında,
"Sn. Akşener'in ifadesiyle "Noter Masası" acaba kimlerin tavassutuyla ve hangi saiklerle "Pazarlık Masası"na dönüştü. Bakalım daha neler göreceğiz."
ifadelerine yer verdi.

#Mustafa Destici
#Meral Akşener
#İYİ Parti
7 minutes ago
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Destici: 'Noter' masası hangi saiklerle 'pazarlık' masasına dönüştü?
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