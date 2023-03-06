Destici: 'Noter' masası hangi saiklerle 'pazarlık' masasına dönüştü?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel Merkezi'ndeki toplantı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü. Kısa bir görüşme sonrası Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması karşılığında altılı masaya dönmeyi kabul etti.
Toplantı saati iki kere ertelendi
Altılı masanın (Millet İttifakı) daha önce 14.00 olarak belirlenen toplantı saati söz konusu gelişmelerden sonra önce 15'e sonrasında da 16'ya ertelenmişti.
'Noter masası hangi saiklerle pazarlık masasına dönüştü?'
Tüm gelişmelerin ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından Meral Akşener ve altılı masayla ilgili "Pazarlık Masası" benzetmesi yaptı.