Destici'den Akşener'e 'mermi' tepkisi: Millete hakarettir

Gazeteci Nedim Şener katıldığı televizyon programında, partisinin grup toplantısında kürsüye mermi kovanlarıyla çıkıp yerlere saçan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirdi. Akşener'in kafasında hukuken cevaplanması gereken sorular varsa bununla ilgili yapması gerekenin suç duyurusunda bulunmak olduğunun altını çizen Şener, "'Mermiye falso vermişler' diye sarkastik bir dil kullanacağına; silah belli, mermi çekirdekleri incelenmiş o silahtan atıldığı belli. Adam niye yaptığını anlatıyor. 'Yapmadım' da demiyor. Bulundurma ruhsatı olan da bir silah. Hala kafanızda şüphe varsa milletin kürsüsünden 'kim bu raporlara inanır' falan diyeceğine olay yeri inceleme dahil olmak üzere raporlar ellerinde anbean takip ediyorlar. Raporda imzası olanlara inanmıyorsanız suç duyurusunda bulunacakasınız." ifadelerini kullandı. Akşener'in Meclis kürsüsünden avuç avuç mermi atmasına da değinen deneyimli gazeteci, "bu kadar bir ilkelliğe gerek yok. Sen siyaset kavgası yapacaksın diye, 'haydi aslanlarım. Söz mü?' falan... Bir avuç mermiyle çıktın, bir adım sonrası silahla mı çıkacaksın? Bu mudur yani? Mühimmat bu ya. Nasıl bir kafadır bu anlamıyorum ki. Nereden buludun o kadar mermiyi de getirdin bir siyasi parti lideri olarak? O çekirdekler ne arıyor sende? Senin dilini demokrasi olması lazım, hukuk olması lazım. Ben gerçekten anlamıyorum." diye konuştu.