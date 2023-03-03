Destici'den Altılı Masa'yı dağıtan Meral Akşener'e sürpriz 'ittifak' çağrısı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Partililerle deprem bölgesini ziyaret etmeyi sürdüreceklerini kaydeden Destici, hayat normalleşinceye kadar bölgede olacaklarını ifade etti.
Bazı kişilerin deprem fırsatçılığı yaparak ev kiralarını artırdığını belirten Destici, "Bunlarla ilgili Adalet Bakanlığımız açıklama yaptı. Gerekli cezai işlemler yapılacaktır. Bunlara fırsat verilmeyecektir ve verilmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.
"HDP ile görüşebilirler"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile görüştüğünü hatırlatan Destici, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP ile de görüşebileceğini dile getirdi.