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Destici'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın küstah paylaşımına tepki: Aynaya bakman yeterli

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarına tepki gösterdi.

11:26 - 3/08/2024 Cumartesi
AA
Yisrael Katz - Mustafa Destici
Yisrael Katz - Mustafa Destici
BBP Genel Başkanı
Mustafa Destici
, yaptığı yazılı açıklamada,
"Çocuk, kadın, yaşlı ayırmadan, masum insanları katleden sözde devletin sözde bakanı: Filistin'de, Gazze'de yaptığınız soykırımın ve siyasi suikastların hesabı hem uluslararası mahkemelerde hem de diğer alanlarda mutlaka sizden sorulacaktır."
değerlendirmesinde bulundu.

"Aynaya bakman yeterli"


Türkiye'nin kardeş Filistin halkının ve onların haklı davalarının yanında durmaya devam edeceğini, Katz'ın hadsiz ve çirkin paylaşımlarının Türk milletinin nezdinde hiçbir karşılığı olmadığını belirten Destici,
"Terörist ülkenin sözde bakanı, diktatör ve soykırımcı görmek istiyorsan aynaya ve başbakanına bakman yeterli olacaktır."
ifadelerini kullandı.



#Mustafa Destici
#Yisrael Katz
#İsrail
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