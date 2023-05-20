Destici'den Kılıçdaroğlu'na tepki: 'U' dönüşü yapmasını istediler

Türkiye ikinci tura hazırlanıyor. Bu süreçte siyaset arenasında bir kez daha hararetli günler yaşanıyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta gündemi değerlendirdi.

Destici, partisinin aynı şekilde 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci turda sahada özverili bir şekilde çalışacağını söyledi.

"Bütün hedefimiz ikinci turda mevcut durumu korumaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde kendisine yardımcılık vermesi konusunda bir görüşme yapılıp yapılmadığına dair soru üzerine Destici, "Bizim ittifakımız bir pazarlık ittifakı değil. Dolayısıyla da bu konular şu ana kadar hiç konuşulmamıştır. Bizim bütün hedefimiz şu anda ikinci tur seçimlerini en az mevcut durumu koruyarak kazanmaktır. Yani bizim tamamen hedefimiz budur. Dolayısıyla da bu konu hiç gündemimizde olmamıştır." dedi.

"'Kandil'i yerle bir edeceğiz diyor, ciddi bulmuyorum"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni seçim politikası ve terör hakkındaki açıklamalarını değerlendiren Destici:

Sayın Kılıçdaroğlu ve yedili masa seçim sonuçlarından sonra biliyorsunuz belli bir süre seslerini çıkartamadılar. Müthiş bir çöküntü içine girdiler. Demoralize oldular. İki gün sonra ancak kendilerine gelebildiler. Bir toplantı gerçekleştirdiler. Tahmin ediyorum kendilerine sunulan raporda seçime iddialı bir şekilde devam edebilmesi için geçmişte söylediği bazı şeyleri tekrarlamaması, bunun karşısında, bunun tam tersine söylemesi yani bir U dönüşü yapmasını istediler. Kemal Kılıçdaroğlu kampanya döneminde ne diyordu? Masaya yumruğunu vura vura 'Özerklik şartını getireceğim' diyordu. Yani bu ne demekti? Türkiye'nin bir bölgesini PKK-HDP'ye teslim edeceğim diyordu. Aynı şekilde diğer yumruğunu da masaya vurup 'Suriye'nin kuzeyinde bir başkası olacağına PYD olsun, YPG olsun' diyordu. Yani 'O devlet kursun' diyordu. Bunları söyleyen Kılıçdaroğlu şimdi çıkmış diyor ki 'Kandil'i yerle bir edeceğiz'. Gerçekten gülüyorum, ciddi bulmuyorum.

"Teröristlerle kol kola yürüme var"

Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın görüşmesini de değerlendiren Destici:

Eğer ilkeler konusunda samimiyseler destekleyecekleri adres Cumhur İttifakı'dır. Net. Çünkü öbür tarafa baktığında ne var? Teröre destek var. Teröristlerle kol kola yürüme var. Mülteciler konusunda bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'ndan söz duydunuz mu? Seçimi kaybedene kadar ağzından tek kelime çıktı mı? Çıkmadı.

Herkesin ortak olduğu bir nokta var. O da bu Sinan Oğan'ın aldığı 5,2 oy çoğunluğu ne Zafer ne Sinan Oğan'ındır. Bu oyların bir kısmı evet o ittifakındır. Ama o oyların daha fazlası onların değildir. Tepki oylarıdır. Bunun bir kısmı Memleket Partisi'nin oylarıdır, Muharrem İnce'nin oylarıdır. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki oylarıdır. Bu oylar tamamen onların cebindeki oylar değildir. O oyların önemli bir kısmı da ne yaparlarsa yapsınlar zaten Cumhur İttifakı'na ve cumhurbaşkanı adayına gelecektir.



