'Milliyetçilik' maskesini takan Kılıçdaroğlu'na Destici'den sert tepki: Bu oynanacak bir oyun değildir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhur İttifakı partilerinin il başkanlarının da katılımıyla ‘basın buluşması’ düzenledi. Bakan Dönmez burada yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘vefa seçimi’ olarak gördüklerini belirterek, “Bu seçim bir vefa seçimi. Milletimiz bir kez daha teveccühleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güvenini ortaya koydu. Seçimden önce yapılan anketlere, algı operasyonlarına tüm iftira ve saldırılara rağmen Anadolu irfanı bir kez daha galip geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız 21 yıldır gece gündüz demeden, ömrünü milletimize vakfetti. Şimdi inşallah milletimiz de 21 yılın şanına yakışır bir şekilde bir kez daha oylarını Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana kullanacak” dedi.