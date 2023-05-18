'Milliyetçilik' maskesini takan Kılıçdaroğlu'na Destici'den sert tepki: Bu oynanacak bir oyun değildir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, vatandaşın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takındığı 'milliyetçilik' argümanına geçit vermeyeceğini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tvnet'te Cüneyt Özdemir'in sunduğu Ana Haber bültenine katılarak gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ikinci tura kalmasıyla söylem değiştirerek 'milliyetçilik' maskesi takındı.
Teröre karşı olduğu yönünde ifadeler sarf ederek seçmenlerini etkilemek, oy toplamak adına yeni bir argüman geliştirdi.
Kılıçdaroğlu'nun seçimin ikinci turu için takındığı söz konusu 'milliyetçilik' maskesine ilişkin Destici dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Milliyetçilik oynanacak bir oyun değil"
Kılıçdaroğlu'nun "Suriye'nin kuzeyinde PYD olsun" söylemlerine, Selahattin Demirtaş ve terörist elebaşı Öcalan'ı serbest bırakacağına dair vaatlerine değinen Destici, "Ne oldu da Kılıçdaroğlu bu söylemlerinden vaz geçti?" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun teröre destek verdiği gerekçesiyle kaybettiği yönünde önüne raporlar sunulduğunu ve bu yüzden argüman değiştirdiğini, 'u' dönüşü yaptığını söyleyen Destici, vatandaşın bu söylemlere geçit vermeyeceğini ve milliyetçiliğin oynanacak bir oyun olmadığını ifade etti.