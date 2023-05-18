|
Gündem

'Milliyetçilik' maskesini takan Kılıçdaroğlu'na Destici'den sert tepki: Bu oynanacak bir oyun değildir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimin ikinci turu için takındığı 'milliyetçilik' maskesine ilişkin tvnet ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun teröre destek verdiği gerekçesiyle kaybettiği yönünde önüne raporlar sunulduğunu ve bu yüzden argüman değiştirdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun 'u' dönüşü yaptığını, milliyetçiliğin oynanacak bir oyun olmadığını ifade eden Destici, vatandaşın bu oyuna gelmeyeceğini kaydetti.

18:40 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, vatandaşın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takındığı 'milliyetçilik' argümanına geçit vermeyeceğini söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, vatandaşın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takındığı 'milliyetçilik' argümanına geçit vermeyeceğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tvnet'te Cüneyt Özdemir'in sunduğu Ana Haber bültenine katılarak gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ikinci tura kalmasıyla söylem değiştirerek 'milliyetçilik' maskesi takındı.

Teröre karşı olduğu yönünde ifadeler sarf ederek seçmenlerini etkilemek, oy toplamak adına yeni bir argüman geliştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun seçimin ikinci turu için takındığı söz konusu 'milliyetçilik' maskesine ilişkin Destici dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Milliyetçilik oynanacak bir oyun değil"

Kılıçdaroğlu'nun "Suriye'nin kuzeyinde PYD olsun" söylemlerine, Selahattin Demirtaş ve terörist elebaşı Öcalan'ı serbest bırakacağına dair vaatlerine değinen Destici, "Ne oldu da Kılıçdaroğlu bu söylemlerinden vaz geçti?" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun teröre destek verdiği gerekçesiyle kaybettiği yönünde önüne raporlar sunulduğunu ve bu yüzden argüman değiştirdiğini, 'u' dönüşü yaptığını söyleyen Destici, vatandaşın bu söylemlere geçit vermeyeceğini ve milliyetçiliğin oynanacak bir oyun olmadığını ifade etti.


Bakan Dönmez: Bu seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vefa seçimi
Bakan Dönmez: Bu seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vefa seçimi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhur İttifakı partilerinin il başkanlarının da katılımıyla ‘basın buluşması’ düzenledi. Bakan Dönmez burada yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘vefa seçimi’ olarak gördüklerini belirterek, “Bu seçim bir vefa seçimi. Milletimiz bir kez daha teveccühleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güvenini ortaya koydu. Seçimden önce yapılan anketlere, algı operasyonlarına tüm iftira ve saldırılara rağmen Anadolu irfanı bir kez daha galip geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız 21 yıldır gece gündüz demeden, ömrünü milletimize vakfetti. Şimdi inşallah milletimiz de 21 yılın şanına yakışır bir şekilde bir kez daha oylarını Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana kullanacak” dedi.

Kılıçdaroğlu devlete “terörist” diyen DHKP-C destekçisi Devrim Barış Çelik'i yardımcısı yaptı
Kılıçdaroğlu devlete “terörist” diyen DHKP-C destekçisi Devrim Barış Çelik'i yardımcısı yaptı

Yeni Şafak'ın ortaya çıkardığı 'CHP ve trol ağının' başındaki isim olan ve sandık güvenlik sisteminin çökmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, parti yönetimi tarafından görevden alınmıştı. Kılıçdaroğlu, Adıgüzel'in yerine Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik'i göreve getirdi. Ancak Devrim Barış Çelik'in de Artvin’in Şavşat ilçesinde 1980 öncesi yaşanan ve beş kişinin öldüğü olaya dair “devlet terörü” diyerek sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Çelik'in ayrıca DHKP-C’li avukat Ebru Timtik'e de destek mesajı verdiği de görüldü.


#Mustafa Destici
#Kemal Kılıçdaroğlu
#28 Mayıs
#Seçim
#İkinci Tur
#HDP
14 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Erzurum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2023: Erzurum Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı