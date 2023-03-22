Destici'den Yedili Masa'ya: HDP'yi İYİ Parti'ye tercih ettiler

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici
İYİ Parti’nin durumunu gözden geçirmesi gerekir
Akşener’e hangi güce dayanarak dayatma yaptılar?
Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak yükseldiğini belirten Destici, "Bir aday, bir ayda bu kadar yükseliyorsa bunun bir sebebi var. Olağanüstü bir gelişme oldu demek ki ve işte bu gelişme oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun adaylığının HDP organizasyonuyla yapılmış olması. O masada Meral Akşener'e hangi güce dayanarak dayatma yaptılar? İstersen kalkabilirsin dediler. Çünkü HDP'yi tercih ettiler. Sen gidersen zaten HDP hazır. Biz senin yerine HDP'yi konuşlandıracağız dediler. Meral Hanım bu mesajı aldığı halde masaya tekrar döndü. Peki onu hangi güç o masaya döndürdü? HDP'yle daha doğrusu PKK'yla Meral Akşener'i, İyi Parti ya da kendisini sahada ifade eden partileri o masada birleştiren güç nedir? Açıklanması gereken bir konu bu" şeklinde konuştu.
PKK'dan uzak durun
"Sayın Kılıçdaroğlu'nun millete bir açıklama yapma mecburiyeti vardır" İfadesini kullanan Destici, "HDP neyin karşılığında bu desteği vermiştir? HDP niye bir başka adaya değil de Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vermiştir. Mesela Mansur Yavaş olsa desteklemeyeceklerini açıkladılar, işte Muharrem İnce'yi desteklemiyorlar. O da sol bir aday olmasına rağmen. Bu neyin karşılığıdır? Kılıçdaroğlu'na verilen destek hangi sözlerin, hangi taahhütlerin ve tavizlerin karşılığında olmuştur? Biz bunun cevabını bekliyoruz. Bunun cevabını vermedikleri sürece, şunu deme hakkı bizde vardır. Siz PKK'yla el sıkıştınız. PKK'nın özerklik talebini kabul ettiniz. Siz PYD'nin varlığını, Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devletini kabul ettiniz. Siz anayasadan Türklük kavramının çıkarılmasını kabul ettiniz. Siz Türkçe'nin yanında ikinci bir ana dil eğitimi kabul ettiniz. Velhasıl siz bölgede PKK'nın belediyelere atanmasını kabul ettiniz. Yerel yönetimler şartını getireceksiniz. Bunun gibi 50 tane şey söyleriz ve söyleme hakkımız da vardır. Son bir cümle söylüyorum, biz bir kere daha uyarıyoruz. CHP'yi Sayın Kılıçdaroğlu'nu, altılı masayı uyarıyoruz: PKK'dan uzak durun. HDP eşittir PKK'dır, uzak durun. Kim terör ve şiddeti yöntem olarak benimsemişse, terör örgütünün destekçisiyse, uzantısıysa onunla iş birliği yapamazsın. Yaparsan terör örgütüne yapılan terör örgütünün partisine yapılan muameleyle karşılaşırsın. Biz sana aynı muameleyi yaparız" ifadelerini kullandı.
Mustafa Destici basın toplantısının ardından BBP İstanbul İl Başkanlığı’nda parti mensuplarıyla toplantı yaptı.