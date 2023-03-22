Destici'den Yedili Masa'ya: HDP'yi İYİ Parti'ye tercih ettiler

"Bizim bu ziyaretlerimizden memnun olmayan, devletin de yaptıklarından aslında memnun olmayan kesimler var. Onların memnuniyetsizliği de şundan dolayı: Devlet eksikleri giderdiği zaman vatandaşının yanında olduğu zaman, bizler eksikleri tespit edip bunların giderilmesine katkı sunduğumuzda tabi ki, bunların elinden istismar oyuncakları alınmış oluyor. İstismar oyuncakları alındığı için oraya devletin de geç gitmesini, hatta mümkünse gitmemesini, gittiği zaman çözüm bulamamasını, bizlerin de gittiği zaman vatandaşla bütünleşememesini, bununla ilgili her türlü fitneyi, her türlü istismarı yapmakta zerre kadar tereddüt etmiyorlar. Peki kendileri gidiyor mu? Kendileri gitmiyor. Televizyon ekranlarından bir algı oluşturuyorlar. En ufak bir ayrıntıyı yakalayarak buradan bir olumsuzluk kamuoyuna yansıtmaya çalışıyorlar ya da kalemleriyle bunu yapıyorlar. Siyasetçiyse, kürsülerden bunu yapıyorlar. Maalesef böyle bir güruhla, yani vatandaşın yanında olmadığı gibi vatandaşının derdiyle dertlenmediği gibi vatandaşın yanında olanların da oraya gitmemesi ya da orada başarısız olması için ellerinden gelen bütün gayreti sarf eden bir güruhla karşı karşıyayız."