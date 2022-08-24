Dev uyuşturucu operasyonunu Bakan Soylu duyurdu: 1 ton 929 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Süleyman Soylu'dan İYİ Parti'ye 'mumya' videosu ile gönderme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'mumya' benzetmesi yapılan bir video paylaştı. Sosyal medya hesabından, “Bu gençler bir başka” diyen Soylu, videoya “Dinazor'lara aslında birer 'mumya' olduklarını hatırlatmışlar” notunu düştü.