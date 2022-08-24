Dev uyuşturucu operasyonunu Bakan Soylu duyurdu: 1 ton 929 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Soylu: Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonunda toplam 1 ton 929 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadelemiz hız kesmiyor❗
Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonunda toplam
1️⃣ TON 9️⃣2️⃣9️⃣ KG
TOZ ve KUBAR ESRAR
ELE GEÇİRİLDİ.
Kahraman Jandarmamıza tebrikler👏👏👏 pic.twitter.com/PEOzswLlyH
Uyuşturucuyla mücadelemiz hız kesmiyor❗