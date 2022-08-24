Gündem Dev uyuşturucu operasyonunu Bakan Soylu duyurdu 1 ton 929 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
POLİTİKA

Dev uyuşturucu operasyonunu Bakan Soylu duyurdu: 1 ton 929 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Soylu: Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonunda toplam 1 ton 929 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi.

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Haber Merkezi DHA
Dev uyuşturucu operasyonunu Bakan Soylu duyurdu: 1 ton 929 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Soylu

Bakan Soylu: Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonunda toplam 1 ton 929 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi.

DHA

Süleyman Soylu'dan İYİ Parti'ye 'mumya' videosu ile gönderme
OYNAT 02:54
Süleyman Soylu'dan İYİ Parti'ye 'mumya' videosu ile gönderme
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'mumya' benzetmesi yapılan bir video paylaştı. Sosyal medya hesabından, “Bu gençler bir başka” diyen Soylu, videoya “Dinazor'lara aslında birer 'mumya' olduklarını hatırlatmışlar” notunu düştü.

Bakan Soylu'dan cemevlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama
GÜNDEM
Bakan Soylu'dan cemevlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama
AKOM saat verip uyardı

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