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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan cemevlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, "Muharrem Ayının birinci gününde üç cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, birliğimizi hedef alan bu 'Planlı Provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan cemevlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç cemevine yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu, provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Üç gün önce, Eski Türkiye’nin bir alışkanlığı ile karşılaştık... Muharrem Ayının birinci gününde 3 Cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu "planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye’nin ayak izlerine rastlanmamıştır."

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