​Bakan Soylu'dan cemevlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç cemevine yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu, provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Üç gün önce, Eski Türkiye’nin bir alışkanlığı ile karşılaştık... Muharrem Ayının birinci gününde 3 Cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu "planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye’nin ayak izlerine rastlanmamıştır."

3 gün önce, Eski Türkiye’nin bir alışkanlığı ile karşılaştık...



Muharrem Ayının birinci gününde 3 Cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu "PLANLI PROVOKASYON" en ağır şekilde cezalandırılacaktır⬇️ pic.twitter.com/YbPcO9wW1z REKLAM August 1, 2022