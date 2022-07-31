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ANKARA

Bakan Soylu duyurdu: Cemevi saldırganı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 3 cemevine saldıran şahsın Eskişehir’e giderken yakalandığını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu duyurdu: Cemevi saldırganı yakalandı
Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çankaya’da bir, Mamak’ta iki cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir’e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Ankara'da cemevine saldırı
OYNAT 00:41
Ankara'da cemevine saldırı
Ankara'da, Çankaya ve Mamak'taki 3 ayrı cemevine saldıran A.O.K., gözaltına alındı. Saldırı anı ise cemevlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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