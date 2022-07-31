Bakan Soylu duyurdu: Cemevi saldırganı yakalandı



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çankaya’da bir, Mamak’ta iki cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir’e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Çankaya’da bir, Mamakta iki Cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir’e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı.



Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır.



Geçmiş olsun. pic.twitter.com/G0UI4RRM9R — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 30, 2022