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DEVA Partili İdris Şahin'den skandal itiraf: Elimizdeki hiçbir ankette Kılıçdaroğlu ilk turda kazanamıyordu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin katıldığı canlı yayın programında, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçim öncesinde ellerinde bulunan hiçbir ankette Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanamadığını itiraf etti. Şahin, "Sanki ilk turda bitecek gibi bir algı satın alındı. Bu son derece yanlıştı" ifadelerini kullandı.

11:43 . 21/05/2023 Pazar
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Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve DEVA Partili İdris Şahin

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve DEVA Partili İdris Şahin

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Yoğun katılımlı oy kullanma işlemiyle birlikte demokrasiye olan inanç bir kez daha gözler önüne serildi. İlk turda adaylardan herhangi birinin yüzde 50'yi bulamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi neredeyse ilk turda bitirecek bir oy oranına sahip olması ise Yedili Masa'da moralleri bozdu.


İttifak ortağından dikkat çeken açıklama: Anketlerde ilk turda kazanıyoruz gibi bir sonuç yoktu



Üstüne bir de CHP'de yaşanan veri krizi muhalefeti iyice karıştırdı. Yaşananların ardından Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Şahin, seçimden önce yaptırdıkları anketlerde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı bir sonucun olmadığını belirtti.


Seçimin ilk turda kazanılmayacağını CHP'lilerin de bildiğini ifade eden Şahin, Yedili Masa'nın diğer bileşenlerinin de bu durumdan haberdar olduğunu söyledi.


"Olumlu havadan etkilenerek sanki iş ilk turda bitecek gibi bir algı satın alındı"


Son haftada mitingler ve kamuoyundaki ilgiden ötürü ilk turda kazanılacakmış havasına girildiğini de belirten Şahin, "Son 1 haftada özellikle mitinglerden kaynaklanan hava ve çarşıya pazara gittiğiniz zaman muazzam bir şekilde değişim iradesi yansıtılıyordu. Bu olumlu havadan etkilenerek sanki iş ilk turda bitecek gibi bir algı satın alındı. Son derece yanlıştı." dedi.



#Deva Partisi
#İdris Şahin
#itiraf
#anket
#Yedili Masa
41 dakika önce
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