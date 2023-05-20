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Deva Partili İkram Dinçer görevinden istifa etti: 28 Mayıs'tan sonra konuşacağım

Deva Partisinin kurucuları arasında yer alan Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve geçmiş dönemlerde Van Milletvekili yapan İkram Dinçer, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ayrıca Dinçer istifasının ardından, Twitter hesabının kişisel bilgilerine 23. Dönem AK Parti Van Milletvekili ibaresini de ekledi.

12:52 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İkram Dinçer.

İkram Dinçer.

Deva Partisi'nin kurucu üyelerinden (GMYK) İkram Dinçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Dinçer, ''GMYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı olduğum DEVA Partisinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Gerekçemi ve bütün süreci 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimden sonra kamuoyu ile paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Dinçer ayrıca istifasının ardından Twitter hesabının kişisel bilgilerine 23. Dönem AK Parti Van Milletvekili ibaresini de ekledi.



İkram Dinçer Kimdir?


10 Nisan 1959'da Van'da doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Züleyha'dır. Van Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi.


Bir süre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde çalıştı. Van'da otomotiv ve gıda sektöründe ticaret işiyle uğraştı. Çeşitli vakıf ve sivil toplum örgütlerinde yöneticilik görevi üstlendi.


Siyasete Fazilet Partisi İl Başkanlığı ve AK Parti kurucu Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2007-2011 yıllarında 23. Dönem Van Milletvekilliği yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.


Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı?
Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı?

2023 cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri yapıldı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 35,5 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 25,4 ile ikinci, MHP yüzde 10,1 ile üçüncü olurken İYİ Parti 9,7 ile dördüncü, HDP’nin devamı olan Yeşil Sol ise 8,8 ile beşinci oldu. CHP seçim sonuçlarına göre 169 vekil çıkardı. Millet İttifakı'na destek veren ve seçime CHP listelerinden giren Saadet Partisi milletvekili adaylarının Meclis’e girip girmediği araştırılıyor. Saadet, CHP listelerinden giden 24 adaydan 9 ismi Meclis’e gönderdi. Peki Saadet Partisi hangi illerde milletvekili kazandı? İşte DEVA ve Gelecek Partisi kazanan milletvekili sayıları ve isimleri.

#İkram Dinçer
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#AK Parti
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