Deva Partili İkram Dinçer görevinden istifa etti: 28 Mayıs'tan sonra konuşacağım

İkram Dinçer.
Deva Partisi'nin kurucu üyelerinden (GMYK) İkram Dinçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Dinçer, ''GMYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı olduğum DEVA Partisinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Gerekçemi ve bütün süreci 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimden sonra kamuoyu ile paylaşacağım" ifadelerini kullandı.
Dinçer ayrıca istifasının ardından Twitter hesabının kişisel bilgilerine 23. Dönem AK Parti Van Milletvekili ibaresini de ekledi.
İkram Dinçer Kimdir?
10 Nisan 1959'da Van'da doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Züleyha'dır. Van Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi.
Bir süre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde çalıştı. Van'da otomotiv ve gıda sektöründe ticaret işiyle uğraştı. Çeşitli vakıf ve sivil toplum örgütlerinde yöneticilik görevi üstlendi.
Siyasete Fazilet Partisi İl Başkanlığı ve AK Parti kurucu Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2007-2011 yıllarında 23. Dönem Van Milletvekilliği yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.