DEVA Partili Yeneroğlu'dan 'İmamoğlu-Yavaş' itirafı: Belediye başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz kabul edemezdik

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarının anayasaya aykırı olduğunu söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim döneminde sık sık görüş ayrılığı yaşadığı ortaklarına rest çekerek masayı dağıtmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülüyle yeniden masaya dönmüştü.
Mustafa Yeneroğlu: Anayasaya aykırı bir şey kabul edemezdik
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, katıldığı canlı yayında Akşener'in dönüş şartına ilişkin açıklamalarda bulundu. TV100 canlı yayınında konuşan Yeneroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarının anayasaya aykırı olduğunu söyledi.
"Partimiz CHP listelerinden seçime girdiği için zarara uğradı"
Yeneroğlu, konuşmasının devamında CHP listelerinden seçime katılmalarının partiye zarar verdiğini ifade ederek şöyle konuştu: