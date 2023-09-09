DEVA Partili Yeneroğlu'dan 'İmamoğlu-Yavaş' itirafı: Belediye başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz kabul edemezdik

"Şu da bir gerçek özellikle DEVA Partisi yeni kurulmuş bir olarak kimliğini yeterince toplumla paylaşma ve iletişim kurma konusunda da ciddi sıkıntılar çekti. Bizim kimliğimiz doğal olarak CHP ile birlikte işbirliği içinde, CHP listelerinden seçime girdiğimiz için de ciddi manada zarara uğradı."