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DEVA Partili Yeneroğlu'dan 'İmamoğlu-Yavaş' itirafı: Belediye başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz kabul edemezdik

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim döneminde masadan kalkıp geri dönmesiyle ortaya atılan 'İmamoğlu-Yavaş' formülüne ilişkin konuştu. İki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarının anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Yeneroğlu, "Anayasaya göre belediye başkanları, Cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz. Hukukçulara sorduk, herkese danıştık bunları. Bunu uzun uzun tartıştık. Anayasaya aykırı bir şey, kabul edemezdik." dedi.

16:33 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarının anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarının anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim döneminde sık sık görüş ayrılığı yaşadığı ortaklarına rest çekerek masayı dağıtmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülüyle yeniden masaya dönmüştü.

Mustafa Yeneroğlu: Anayasaya aykırı bir şey kabul edemezdik

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, katıldığı canlı yayında Akşener'in dönüş şartına ilişkin açıklamalarda bulundu. TV100 canlı yayınında konuşan Yeneroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarının anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Yeneroğlu,
"Anayasaya göre belediye başkanları, Cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz. Hukukçulara sorduk, herkese danıştık bunları. Bunu uzun uzun tartıştık. Anayasaya aykırı bir şey, kabul edemezdik."
dedi.

"Partimiz CHP listelerinden seçime girdiği için zarara uğradı"

Yeneroğlu, konuşmasının devamında CHP listelerinden seçime katılmalarının partiye zarar verdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Şu da bir gerçek özellikle DEVA Partisi yeni kurulmuş bir olarak kimliğini yeterince toplumla paylaşma ve iletişim kurma konusunda da ciddi sıkıntılar çekti. Bizim kimliğimiz doğal olarak CHP ile birlikte işbirliği içinde, CHP listelerinden seçime girdiğimiz için de ciddi manada zarara uğradı."


#Mustafa Yeneroğlu
#DEVA Partisi
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
41 dakika önce
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