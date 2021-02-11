Deva Partisi - HDP görüşmesinden sonra ortak açıklama yapılmadı

Muhalefet partilerinden randevu talebinde bulunan HDP’nin son durağı Deva Partisi oldu. Daha Önce Saadet Partisi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşen HDP heyeti, bugün de son olarak DEVA Partisi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Daha önce HDP olarak bundan sonra, gizli ittifaklar içerisinde olmayacaklarını söyleyen Pervin Buldan, bu doğrultuda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmesi sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu.
Sonraki durak İYİ Parti
HDP olarak muhalefet partilerine gerçekleştirdikleri ziyaretlere bir yenisini daha eklediklerini söyleyen Buldan, "Bugün DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'la yaklaşık bir saat görüşme gerçekleştirdik. Tıpkı Saadet'le CHP ile yaptığımız gibi. Muhalefet arası bir güç birliğine, bir demokrasi ittifakına ihtiyaç olduğunu dile getirdik. Ayın 17'sinde Gelecek Partisi ile görüşeceğiz, İyi Parti 'den de randevu alacağız." ifadelerini kullandı.
- HDP heyeti geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelmişti. Ancak görüşme sonrası ortak açıklama yapılmazken, HDP’li Mithat Sancar kameraların karşısına tek başına geçerek açıklamalarda bulunmuştu.