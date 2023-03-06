DEVA Partisi Akşener'in 'Yavaş - İmamoğlu' formülünü tepkiyle karşıladı: Bu dayatma kabul edilemez

''Milletimizin ayrılığa tahammülü yok, tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusu, bunu ilettik''

''Milletimizin ayrılığa tahammülü yok, tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusu, bunu ilettik''

Akşener İmamoğlu ve Yavaş'a cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif etti

Akşener İmamoğlu ve Yavaş'a cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif etti

Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu ile görüşmesinin ardından İYİ Parti tarafından ilk açıklama parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi. Zorlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ettiklerini söyledi.