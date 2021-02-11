DEVA Partisi İstanbul yöneticisi istifa etti: Parti FETÖ ile anılan oluşumlara bırakılmış

Ali Babacan’ın kurucusu olduğu DEVA Partisi’nin, İstanbul İl Yöneticisi Oğulcan Tanrıyar, partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Tanrıyar, oluşumun FETÖ ile anıldığını belirterek “Büyük umutlarla girdiğim DEVA Partisi’ni büyük hayal kırıklığıyla ‘Genç Siviller’ oluşumuna bırakıyorum. Mücadelemi onların olduğu yerde vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Tanrıyar’ın partisinin WhatsApp grubundan yayımladığı açıklaması şöyle:

“Benim hayatımda en önemli varlığım önce vatanım sonra ailemdir. Ailemin bütün fertleri bana karşı çıkarken onlara ‘önce vatan’ diyerek DEVA Partisi’ne girdim.

Fakat bir de baktım ki bu teşkilat komple ‘Genç Siviller’e bırakılmış veya onlar tarafından alınmış. Arkadaşlar bir teşkilatta yönetim bu kadar UNİCEF’e bile verilmez, ki bahsettiğimiz oluşum öyle tertemiz bir oluşum da değil.

"Genç Sivillerin avukatı daha yeni Fetullah’la sarıldı"

Genç Sivillerin kurucusu kaçak, avukatının daha yeni Fetullah’la ağlaştığı sarıldığı görüntüler yayınlandı. En çok izlenen haber programları son bir ay içinde bu gruba alenen FETÖ’cü dedi. En çok satan gazete ‘FETÖ’cü Genç Siviller’ diyerek manşet attı.

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"FETÖ ile anılması bana yeterli"

Şahısların FETÖ’cü olup olmadıkları beni hiç ilgilendirmiyor. Kimsenin şahsına FETÖ’cü demiyorum! FETÖ ile adı anılan bir grup olması benim için yeterli!”

GÜNDEM Deva Partisi - HDP görüşmesinden sonra ortak açıklama yapılmadı