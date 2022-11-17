DEVA Partisi kurucusu Ahmet Faruk Ünsal, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

'Cumhurbaşkanı adayınız kim?' sorusuna masa etrafında oturanlardan üç, masa dışından da üç adayı olduğunu belirterek yanıt veren Ünsal, şunları söyledi:

"Tabii ki masa buna karar verecek ama ben orada otursaydım, yaş sıralaması olarak söyleyeyim; Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'dan birini aday olarak çıkarırdım.

Masa dışından ise Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder ve bir başka Adıyamanlıyı aday olarak çıkarırdım."

'Bir başka Adıyamanlı' derken kendisini mi kastettiği sorulan Ünsal, "Olabilir neden olmasın." yanıtını verdi.

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OYNAT 03:05 DEVA Partisi kurucusu Ünsal: Masa dışından Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı göstermek isterdim​ DEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal, TVNET canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istediği isimler arasında olduğunu söyleyen Ünsal, 'Selahattin Bey'in ortamı yumuşatma konusunda bir katkısı olacağını düşünüyorum.' dedi.





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"SELAHATTİN BEY ORTAMI YUMUŞATIR"

Bu isimlerin Türkiye'yi kucaklayacak performans göstereceğine inandığını ifade eden Ünsal, "Selahattin Bey'in ortamı yumuşatma konusunda bir katkısı olacağını düşünüyorum" dedi.

Demirtaş'ın geçmişte yaptığı terör örgütüne destek veren açıklamaları sorulan Ünsal, "Son dönemdeki açıklamalarını, eski ifadelerini de revize ederek, o günkü atmosferde söylenen sözler olarak revize ettiğini düşünüyorum." diye konuştu.

KANDİL'İN UYARISIYLA ATTIĞI GERİ ADIM HATIRLATILDI

"Kandil'den uyarı alınca geri adım atan biri nasıl Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetebilir?" sorusu sorulan Ünsal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Nasıl bir geri adım attığını bilmiyorum. Bir kişinin beyanatını mercek altına alırsak sonsuz eleştiri yapabiliriz."