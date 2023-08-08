DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı parkta yürüyen çifti hedef gösterdi: Silahlar oyuncak çıktı

Göktürk Göleti’nde silahla göründüğü ifade edilen çiftin elindeki silahın 'oyuncak' olduğu ortaya çıktı.
Çelik'in dün sosyal medya hesabından, Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda yürüyen bir çiftin izinsiz çekilen fotoğraflarını paylaşarak 'ellerinde silah taşıdıklarını' iddia etti.
Hedef gösterdi
Silah oyuncak çıktı
Ancak konuyla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.
DEVA Partili ismin hedef gösterdiği çiftin elindeki silahın 'oyuncak' olduğu ve çocuklarına eve götürdüğü öğrenildi.
Konuyla ilgili Eyüpsultan Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı.
Gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen Çelik paylaşımını silmezken partiden de her hangi bir özür gelmedi.