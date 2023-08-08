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DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı parkta yürüyen çifti hedef gösterdi: Silahlar oyuncak çıktı

DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Bilal Çelik sosyal medya hesabından, Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda yürüyen bir çifti paylaşarak ellerinde 'silah' taşıdıklarını iddia etti. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Eyüpsultan Kaymakamlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada çiftin elindeki silahın oyuncak olduğunu belirtti.

16:18 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Göktürk Göleti’nde silahla göründüğü ifade edilen çiftin elindeki silahın 'oyuncak' olduğu ortaya çıktı.

Göktürk Göleti’nde silahla göründüğü ifade edilen çiftin elindeki silahın 'oyuncak' olduğu ortaya çıktı.

DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı
Bilal Çelik
sosyal medyadaki dezenformasyona bir yenisi daha ekledi.

Çelik'in dün sosyal medya hesabından, Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda yürüyen bir çiftin izinsiz çekilen fotoğraflarını paylaşarak 'ellerinde silah taşıdıklarını' iddia etti.

Hedef gösterdi

Çelik paylaşımında
"Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu. Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi. Ülkenin geldiği durum."
ifadelerini kullandı.

Silah oyuncak çıktı

Ancak konuyla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

DEVA Partili ismin hedef gösterdiği çiftin elindeki silahın 'oyuncak' olduğu ve çocuklarına eve götürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili Eyüpsultan Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada
"Göktürk Göleti’nde silahla göründüğü ifade edilen şahsa yönelik, 07.08.2023 tarihinde Emniyet mensuplarınca, görüntünün alındığı yerde yapılan kontrol neticesinde; silahın oyuncak olduğu ve başkaca da bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
denildi.

Gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen Çelik paylaşımını silmezken partiden de her hangi bir özür gelmedi.

#Eyüpsultan
#silah
#Bilal Çelik
#Göktürk gölet bölgesi
1 saat önce
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