DEVA Partisi'nde liste krizi: İlçe teşkilatı istifasını duyurdu

DEVA logomuzun oy pusulasında olmaması bizleri derinden etkilemiştir. Kuruluşundan bu zamana kadar yer aldığımız DEVA partimizin kuruluş temellerine, yapılan söylemlerin uygun olmaması, liyakat ve istişare esasları dikkate alınmaksızın uygulamaya konması ve 3 yıldan beri süregelen tanıtım için gece gündüz çalıştığımız DEVA logomuzun oy pusulasında olmamasından dolayı DEVA partisinden Selçuklu İlçe Teşkilatı olarak istifa ettiğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.