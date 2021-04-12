DEVA Partisinin iki kurucu ismi partiden istifa etti

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucularından Prof. Dr. Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici partiden istifa etti.

Bu isimlerden Kılıçlar, daha önce DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı yapmıştı.

DEVA Partisi Altıeylül Belediye Meclis Üyesi Murat Adısanoğlu ve DEVA Parti Balıkesir İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı Murat Karacan, geçtiğimiz günlerde partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye katılmıştı.

Antalya'da da 28 kişi istifasını sundu

Antalya'da kurucu üyelerin başını çektiği 28 kişilik bir grup, İl Başkanı Süleyman Akıncı’nın yönetimini beğenmeyerek genel merkeze istifasını sundu. Genel merkezin henüz istifaları kabul etmeyip sorunun daha da büyümemesi için Antalya’daki ilçe kongrelerini iptal etti.

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DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Murat Dağhan ve il yönetim kurulunun istifa edeceği öne sürülürken DEVA Partisi İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız istifanın doğru olmadığını İl Başkanı Dağhan'ın görevden alındığını açıkladı.

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