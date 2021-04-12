Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem DEVA Partisinin iki kurucu ismi partiden istifa etti
POLİTİKA

DEVA Partisinin iki kurucu ismi partiden istifa etti

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucularından Prof. Dr. Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici partiden istifa etti.

Haber Merkezi AA
DEVA Partisinin iki kurucu ismi partiden istifa etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucularından Prof. Dr. Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici partiden istifa etti.

Bu isimlerden Kılıçlar, daha önce DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı yapmıştı.


DEVA Partisi Altıeylül Belediye Meclis Üyesi Murat Adısanoğlu ve DEVA Parti Balıkesir İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı Murat Karacan, geçtiğimiz günlerde partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye katılmıştı.

Antalya'da da 28 kişi istifasını sundu

Antalya'da kurucu üyelerin başını çektiği 28 kişilik bir grup, İl Başkanı Süleyman Akıncı’nın yönetimini beğenmeyerek genel merkeze istifasını sundu. Genel merkezin henüz istifaları kabul etmeyip sorunun daha da büyümemesi için Antalya’daki ilçe kongrelerini iptal etti.

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Murat Dağhan ve il yönetim kurulunun istifa edeceği öne sürülürken DEVA Partisi İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız istifanın doğru olmadığını İl Başkanı Dağhan'ın görevden alındığını açıkladı.

DEVA Partisi İstanbul yöneticisi istifa etti: Parti FETÖ ile anılan oluşumlara bırakılmış
GÜNDEM
DEVA Partisi İstanbul yöneticisi istifa etti: Parti FETÖ ile anılan oluşumlara bırakılmış

Deva Partisi - HDP görüşmesinden sonra ortak açıklama yapılmadı
GÜNDEM
Deva Partisi - HDP görüşmesinden sonra ortak açıklama yapılmadı

Anayasa panikletti
GÜNDEM
Anayasa panikletti

Evlat nöbetindeki ailelerden Ali Babacan'a tepki: DEVA Partisi derdimize deva olmadı!
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki ailelerden Ali Babacan'a tepki: DEVA Partisi derdimize deva olmadı!
Abone Ol Google News
Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

Hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak?

​Ramazanın ilk günü en uzun oruç Rusya ve İzlanda'da tutulacak.
Kadıköyde kritik mücadelede

Kadıköy'de kritik mücadelede

​Fenerbahçe, 34. haftada Gaziantep ile karşı karşıya geliyor.
Kılıçdaroğlu istedi CHP MYK il başkanını görevden aldı

İfade işlemleri tamam

İfade işlemleri tamam

​14 emekli amiral adliyeye sevk edildi.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Dibeybe'yi kabul etti.

Ramazan yarın başlayacak

Ramazan yarın başlayacak

İlk teravih namazı bugün evlerde kılınacak.

​Emniyet'ten #12Nisan açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.