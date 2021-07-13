Devlet Bahçeli: 15 Temmuz Türkiye için eşik ve dönüm noktası
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye için bir dönüm ve eşik olduğunu söyledi. Bahçeli, terörist elebaşı Öcalan gibi FETÖ elebaşı Gülen'in de aynı şekilde başında çuvalla Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini söyleyerek "Terörist elebaşı Gülen Türk adaleti önünde hesap vermediği sürece Türk milleti rahat nefes almayacaktır" dedi.
Cumhur İttifakı dünden daha güçlü bir şekilde ayaktadır. Türk milleti için varlık ve birliğini kararlılıkla muhafaza etmektedir. İttifakımızda çatlak arayanlar nal toplamaya devam edecek. Cumhur İttifakı sipariş üzerine kurulmadı.
15 Temmuz darbe girişimi mesajı
15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye için eşik ve dönüm noktasıdır. Hain teşebbüse kim ortak olmuşsa Türk askeri değildir. 15 Temmuz'un sis bulutu henüz dağılmamıştır. Terörist başı Gülen ve çetesi Türk adaleti önünde hesap vermediği sürece Türk milleti rahat nefes almayacaktır. İmralı canisi nasıl kafasında çuvalla Türkiye'ye getirildiyse, Fetullah Gülen de aynı şekilde derdest edilip ülkemize getirilmelidir. Başka çare yoktur.
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CHP ve İYİ Parti'ye FETÖ tepkisi
İP'in başkanının 'gariban' dedikleri gazi Meclis'i bombalayan şerefsizlerdir. Soruları çalan hırsızlardır. Kumpas kuranlardır. İçeridekiler gariban değil casustur katildir.
CHP yönetimine göre 15 Temmuz tiyatrodur. Onlara göre asıl darbe 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL'dir. CHP emperyalizmin dolmuşuna binmiş, melanet yolculuğuna çoktan çıkmıştır.
Kılıçdaroğlu'nun MHP hakkındaki iddiaları
Kılıçdaroğlu, yalan ve iftira kampanyasına her gün bir yenisini eklemektedir. Biz onu dinlerken utanıyoruz ama o konuşurken utanmıyor. Bizi devlete sızan örgütlerle bir tutmak en adi cinayet. Bildiğin bir şey var ve açıklamıyorsan namertsin.
Zülfü Livaneli'nin 'FETÖ' açıklaması
Danışıklı dövüş, bir siyaset planlaması sahnededir. Livaneli'nin bühtanlarını reddediyoruz. Önemli olan kimin ne söylediği değil kimin söylettiğidir.
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İzmir'deki CHP-HDP mitingi
Hani ittifak yoktu? Bal gibi CHP, HDP ve İYİ Parti ortaktır. Kimin Cumhurbaşkanı olacağı da aralarında ihtilaf yaratmıştır. Millet İttifakı'na tavsiyem adaylarını öğrenmek istiyorlarsa ajanslarına ulaşsınlar.