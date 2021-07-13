Gündem Devlet Bahçeli 15 Temmuz Türkiye için eşik ve dönüm noktası
POLİTİKA

Devlet Bahçeli: 15 Temmuz Türkiye için eşik ve dönüm noktası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye için bir dönüm ve eşik olduğunu söyledi. Bahçeli, terörist elebaşı Öcalan gibi FETÖ elebaşı Gülen'in de aynı şekilde başında çuvalla Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini söyleyerek "Terörist elebaşı Gülen Türk adaleti önünde hesap vermediği sürece Türk milleti rahat nefes almayacaktır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli: 15 Temmuz Türkiye için eşik ve dönüm noktası
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

"Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde ayaktadır"

Biz çıkarlarımızın değil, ülkülerimizin peşindeyiz. Biz yalanın değil hakikatin peşindeyiz. Siyaseti hizmet yarışı yerine zillet yarışına döndürenler bizi anlayamaz.

Devlet Bahçeli Cumhur İttifakını böyle tanımladı
OYNAT 01:59
Devlet Bahçeli Cumhur İttifakını böyle tanımladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında 'Cumhur İttifakı dünden daha güçlü bir şekilde ayaktadır. Türk milleti için varlık ve birliğini kararlılıkla muhafaza etmektedir. İttifakımızda çatlak arayanlar nal toplamaya devam edecek. Cumhur İttifakı sipariş üzerine kurulmadı' ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı dünden daha güçlü bir şekilde ayaktadır. Türk milleti için varlık ve birliğini kararlılıkla muhafaza etmektedir. İttifakımızda çatlak arayanlar nal toplamaya devam edecek. Cumhur İttifakı sipariş üzerine kurulmadı.

15 Temmuz darbe girişimi mesajı

15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye için eşik ve dönüm noktasıdır. Hain teşebbüse kim ortak olmuşsa Türk askeri değildir. 15 Temmuz'un sis bulutu henüz dağılmamıştır. Terörist başı Gülen ve çetesi Türk adaleti önünde hesap vermediği sürece Türk milleti rahat nefes almayacaktır. İmralı canisi nasıl kafasında çuvalla Türkiye'ye getirildiyse, Fetullah Gülen de aynı şekilde derdest edilip ülkemize getirilmelidir. Başka çare yoktur.

CHP ve İYİ Parti'ye FETÖ tepkisi

İP'in başkanının 'gariban' dedikleri gazi Meclis'i bombalayan şerefsizlerdir. Soruları çalan hırsızlardır. Kumpas kuranlardır. İçeridekiler gariban değil casustur katildir.

CHP yönetimine göre 15 Temmuz tiyatrodur. Onlara göre asıl darbe 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL'dir. CHP emperyalizmin dolmuşuna binmiş, melanet yolculuğuna çoktan çıkmıştır.

Kılıçdaroğlu'nun MHP hakkındaki iddiaları

Kılıçdaroğlu, yalan ve iftira kampanyasına her gün bir yenisini eklemektedir. Biz onu dinlerken utanıyoruz ama o konuşurken utanmıyor. Bizi devlete sızan örgütlerle bir tutmak en adi cinayet. Bildiğin bir şey var ve açıklamıyorsan namertsin.

Zülfü Livaneli'nin 'FETÖ' açıklaması

Danışıklı dövüş, bir siyaset planlaması sahnededir. Livaneli'nin bühtanlarını reddediyoruz. Önemli olan kimin ne söylediği değil kimin söylettiğidir.

İzmir'deki CHP-HDP mitingi

Hani ittifak yoktu? Bal gibi CHP, HDP ve İYİ Parti ortaktır. Kimin Cumhurbaşkanı olacağı da aralarında ihtilaf yaratmıştır. Millet İttifakı'na tavsiyem adaylarını öğrenmek istiyorlarsa ajanslarına ulaşsınlar.

Devlet Bahçeli: İmralı canisi nasıl başına çuval geçirilip Türkiye'ye getirilmişse Fethullah Gülen de aynı şekilde ülkemize getirilmelidir
OYNAT 01:08
Devlet Bahçeli: İmralı canisi nasıl başına çuval geçirilip Türkiye'ye getirilmişse Fethullah Gülen de aynı şekilde ülkemize getirilmelidir
Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. FETÖ liderleri Avrupa'da cirit atarken 15 Temmuz'un bir daha yaşanmayacağa dair garanti verilemeyeceğini belirten Bahçeli, Fethullah Gülen ve örgütün diğer elebaşlarının Türkiye'ye getirilerek hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Bahçeli, 'Pensilvanya'daki terör inleri dağıtılmadan, terörist başı Gülen ve çetesi Türk adaleti önünde hesap vermeden Türk milleti rahat bir nefes alamayacaktır. İmralı canisi başına nasıl çuval geçirilip Türkiye'ye getirilmişse, Fethullah Gülen de aynı şekilde derdest edilip ülkemize getirilmelidir.' dedi.

Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu sen bakınca Kürdistan'ı mı görüyorsun Türkiye'nin işgalini mi yoksa aynıdaki yansıman olan zilleti mi
OYNAT 01:24
Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu sen bakınca Kürdistan'ı mı görüyorsun Türkiye'nin işgalini mi yoksa aynıdaki yansıman olan zilleti mi
Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Partisinin içinden bir takım problemler olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu ve gazetecilere seslendi, kanıtları varsa ortaya dökmelerini istedi.

Herkesin nasıl bakarsa öyle gördüğünü belirten Bahçeli, 'Biz bakınca vatan, bayrak görüyoruz. Asil bir milletin destansı mazisiyle mest eden istiklalini görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğu sen bakınca ne görüyorsun? Kürdistan'ı mı, Türkiye'nin işgalini mi yoksa aynıdaki yansıman olan zilleti mi? Unutma ki baktığın yer aynı zamanda bittiğin yer olacaktır.' dedi.

Devlet Bahçeli: Bunların gariban dedikleri gazi Meclis'i bombalayan şerefsizler, soruları çalan hırsızlardır
OYNAT 02:21
Devlet Bahçeli: Bunların gariban dedikleri gazi Meclis'i bombalayan şerefsizler, soruları çalan hırsızlardır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının büyük bölümünü FETÖ ve FETÖ ile mücadeleye ayıran Bahçeli, 'İP Başkanı, FETÖ'cüleri kastederek 'Bütün ağababaları uçup gitti, ne kadar gariban varsa içerde' diyecek kadar ucube bir değerlendirme yapabilmiştir. Bu şahsın gariban dedikleri, gazi Meclis'i bombalayan şerefsizlerdir, vatandaşlarımızın üzerine bomba atan canilerdir, soruları çalan hırsızlardır, kumpasçı polislerdir.

İçerdekiler gariban değil casustur, haindir, katildir emperyalizmin kanlı tetikçileridir. Bu ağır kusurlu zihniyet, garibanı bilmesek bize yutturacak, garibanı tanımasak gerçekleri temelinden çarpıtmış olacak.

CHP yönetimine göre 15 Temmuz tiyatrodur, masaldır, düzmecedir. 15 Temmuz gecesi vatanı işgal etmek isteyen teröristler neyse bu barbarlığa bu düşmanlığa tiyatro diyenler de aynısıdır.

CHP ile İP, HDP'nin yörüngesine sabitlenmenin yanı sıra PKK'nın çizgisine taşınmışlar, FETÖ ile de tek yumurta ikizi hailine gelmişlerdir. Bunlar ihanete göz yummuşlar, olur vermişlerdir.'

Bahçeli'den 'Livaneli' açıklaması: Önemli olan ne söylediği değil kimin söylettiğidir
OYNAT 01:18
Bahçeli'den 'Livaneli' açıklaması: Önemli olan ne söylediği değil kimin söylettiğidir
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Danışıklı dövüş, bir siyaset planlaması sahnededir. Livaneli'nin bühtanlarını reddediyoruz. Önemli olan kimin ne söylediği değil kimin söylettiğidir.'


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