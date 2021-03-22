Gündem Devlet Bahçeli 2023 vizyonunu kundaklamaya güçleri yetmeyecek
POLİTİKA

Devlet Bahçeli: 2023 vizyonunu kundaklamaya güçleri yetmeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'na ilişkin kararlılık mesajı verdi. İttifakı zedelemek isteyenlere fırsat verilmeyeceğini belirten Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonunu kundaklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Cumhur İttifakı'nın yükselişini engellemeye yönelik kara propagandalara aldırmadan inandığımız yolda, kutlu ülkülerimiz uğruna mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 13'üncü Olağan Büyük Kurultay'ın ardından parti teşkilatlarına kutlama ve teşekkür mesajı gönderdi. Bahçeli mesajında Cumhur İttifakı'nın devamlılığına ilişkin şu mesajları verdi:

"Bulanık zihniyetlere fırsat verilmeyecek"

"Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonunu kundaklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Yalanı ve demokrasi kalpazanlığını meslek edinmiş bulanık zihniyetlere fırsat verilmeyecek.

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, tahrik ve tuzaklara karşı dikkat ederek, fitne ve fesada karşı uyanık durarak, partimizle birlikte Cumhur İttifakı'nın yükselişini engellemeye yönelik kara propagandalara aldırmadan inandığımız yolda, kutlu ülkülerimiz uğruna mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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