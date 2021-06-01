Devlet Bahçeli: Erken seçim bazı ülkelerin örtülü operasyonudur

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARI

Kılıçdaroğlu'nun zorlaması kimlerin talebidir? Erken seçim bazı ülkelerin örtülü operasyonudur. Türk milleti böyle bir tuzağa düşmeyecektir. Bazı ülkelerin örtülü operasyonu yoğunluk kazandı.

2020 yılının farklı tarihlerinde erken seçime karşı olduklarını sürekli vurgulayan Kılıçdaroğlu'na ne olmuş, nereye kaybolmuştur? Türkiye'nin erken seçim gündemi yoktur. Seçimler 2023 yılında yapılacaktır. 2 yıl 24 günlük süre vardır. 754 gün kalmıştır bugünden itibaren seçimlere.

SEDAT PEKER TARTIŞMASI

Bizim mafya ile ortak olduğumuzu söylemek saptırmadır. CHP yönetimi öyle bir hale gelmiştir ki zehirli mantar gibi her dedikodunun etrafında biterler. Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır.

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Mafyayı Cumhur İttifakı'nın üçüncü ittifakı olarak gören Kılıçdaroğlu, organize suç şebekelerinin nefesi, terör örgütlerinin neşesi, Türkiye düşmanlarının da nesnesi olduğunu görmüyor, göremiyor.

Kılıçdaroğlu masal anlatmasın, ruh ikizi haline dönen mafyaya baksın. Bizim mafyayla ortak olduğumuzu söylemek bariz bir saptırmadır. Ama mafyanın medyaya, tetikçi yazarlara nasıl nüfuz ettiğini duymayan kalmamıştır.