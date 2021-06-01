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POLİTİKA

Devlet Bahçeli: Erken seçim bazı ülkelerin örtülü operasyonudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim çağrılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erken seçimin bazı ülkelerin örtülü operasyonu olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun zorlaması kimlerin talebidir? Türk milleti böyle bir tuzağa düşmeyecektir. Seçimler 2023 yılında yapılacaktır. 2 yıl 24 günlük süre vardır. 754 gün kalmıştır bugünden itibaren seçimlere" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli: Erken seçim bazı ülkelerin örtülü operasyonudur
Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARI

Kılıçdaroğlu'nun zorlaması kimlerin talebidir? Erken seçim bazı ülkelerin örtülü operasyonudur. Türk milleti böyle bir tuzağa düşmeyecektir. Bazı ülkelerin örtülü operasyonu yoğunluk kazandı.

2020 yılının farklı tarihlerinde erken seçime karşı olduklarını sürekli vurgulayan Kılıçdaroğlu'na ne olmuş, nereye kaybolmuştur? Türkiye'nin erken seçim gündemi yoktur. Seçimler 2023 yılında yapılacaktır. 2 yıl 24 günlük süre vardır. 754 gün kalmıştır bugünden itibaren seçimlere.

SEDAT PEKER TARTIŞMASI

Bizim mafya ile ortak olduğumuzu söylemek saptırmadır. CHP yönetimi öyle bir hale gelmiştir ki zehirli mantar gibi her dedikodunun etrafında biterler. Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır.

Mafyayı Cumhur İttifakı'nın üçüncü ittifakı olarak gören Kılıçdaroğlu, organize suç şebekelerinin nefesi, terör örgütlerinin neşesi, Türkiye düşmanlarının da nesnesi olduğunu görmüyor, göremiyor.

Kılıçdaroğlu masal anlatmasın, ruh ikizi haline dönen mafyaya baksın. Bizim mafyayla ortak olduğumuzu söylemek bariz bir saptırmadır. Ama mafyanın medyaya, tetikçi yazarlara nasıl nüfuz ettiğini duymayan kalmamıştır.

Devlet Bahçeli: PKK/YPG'nin beli kırılmıştır
OYNAT 02:12
Devlet Bahçeli: PKK/YPG'nin beli kırılmıştır
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelesine dair önemli açıklamalar yaptı. İhanetin bedelinin hainlere taksit taksit ödetildiğini belirten Bahçeli, '1 Ocak 2021'den bu yana yapılan 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirilmiştir. PKK/YPG'nin beli kırılmıştır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mizle ve diğer tüm güvenlik güçlerimizle gurur duymak, sonuna kadar destek verip dua etmek milli ve manevi vecibedir' dedi.


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