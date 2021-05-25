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POLİTİKA

Devlet Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli konuşuyor
Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ TARTIŞMALARI

Türk milletinden öç almak için kuyruğa giren yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine hız vermiştir. Herkesi uyarıyorum hedef Türkiye'dir. Amaç Türkiye'nin itibarını lekelemektir. Boyun eğmediğimiz için sürekli açığımızı kolluyorlar.

Türkiye'yi yakın markaja alarak karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara, fırsat kollayanlara, zemin yoklayanlara taviz veremeyiz, buyur edemeyiz, göz yumamayız.

CHP bu pis senaryonun alt yüklenicisi üst figüranıdır. HDP ise Türkiye'nin kalbine hançer sokmak için tetikte bekleyen fitnedir. 6 ay içinde başka bir Türkiye'nin oluşacağını söyleyen Kılıçdaroğlu kaosun bekçisidir.

MERAL AKŞENER'İN RİZE ZİYARETİ

Bizi düşündüren İP'in Başkanı tarafından üstlenilen provokatörlük rolüdür. Geçen haftaki grup konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nı katil Netanyahu'ya benzeten ve siyonizme gülücükler saçan bu şahsın, birkaç gün sonra Rize'yi ziyaret ederek müessif olaylara sebebiyet vermesi çok yönlü incelenmeli ve mercek altına yatırılmalıdır.

Toplumsal huzursuzluğun fitilini tutuşturmak için Rize’ye gitmesi öngörüsüzlükle izah edilemez. Şiddet olaylarının ilk halkası olması için ortaya çıkarılmıştır.

Kandil'e Türk bayrağı dikeceğimiz için çıldırıyorlar. Hiç kimse İçişleri Bakanının yalnız olmadığını bilsin. Konu devletimizin bekasıdır. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla hedef alınamaz. Sosyal medya iddialarıyla ele geçirilemez.

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