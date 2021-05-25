Devlet Bahçeli: İçişleri Bakanımız yalnız değildir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasının büyük bölümünü organize suç örgütü tartışmalarına ayıran Bahçeli, şunları söyledi:

"HERKESİ UYARIYORUM HEDEF TÜRKİYE'DİR"

Türk milletinden öç almak için kuyruğa giren yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine hız vermiştir. Herkesi uyarıyorum hedef Türkiye'dir. Amaç Türkiye'nin itibarını lekelemektir. Boyun eğmediğimiz için sürekli açığımızı kolluyorlar.

Türkiye'yi yakın markaja alarak karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara, fırsat kollayanlara, zemin yoklayanlara taviz veremeyiz, buyur edemeyiz, göz yumamayız.

"CHP PİS SENARYONUN YÜKLENİCİSİDİR"

CHP bu pis senaryonun alt yüklenicisidir. HDP ise Türkiye'nin kalbine hançer sokmak için tetikte bekleyen fitnedir. 6 ay içinde başka bir Türkiye'nin oluşacağını söyleyen Kılıçdaroğlu kaosun bekçisidir.

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Her nifak ve dedikoduya can havliyle saldıran CHP yönetiminin siyaseti arazdır, marazdır, ayıplıdır, ahlaksızdır. Tamı tamamına çukur siyasetidir. İktidar ruhsatına ABD değil kovboylar değil büyük Türk Milleti karar vermektedir.

"RİZE ZİYARETİ ŞİDDET OLAYLARININ İLK HALKASI"

Bizi düşündüren İP'in Başkanı tarafından üstlenilen provokatörlük rolüdür. Geçen haftaki grup konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nı katil Netanyahu'ya benzeten ve siyonizme gülücükler saçan bu şahıs, birkaç gün sonra Rize'yi ziyaret etti.

Müessif olaylara sebebiyet vermesi çok yönlü incelenmeli ve mercek altına yatırılmalıdır. Toplumsal huzursuzluğun fitilini tutuşturmak için Rize’ye gitmesi öngörüsüzlükle izah edilemez. Şiddet olaylarının ilk halkası olması için ortaya çıkarılmıştır.

"İÇİŞLERİ BAKANI YALNIZ DEĞİLDİR"

Kandil'e Türk bayrağı dikeceğimiz için çıldırıyorlar. Hiç kimse İçişleri Bakanının yalnız olmadığını bilsin. Konu devletimizin bekasıdır. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla hedef alınamaz. Sosyal medya iddialarıyla ele geçirilemez. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek.

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"DEVLETİMİZİN VE HÜKÜMETİMİZİN YANINDAYIZ"

Son zamanlarda ortaya çıkan mesnetsiz iddiaların, gündeme taşınan melun iftiraların Türkiye aleyhine icra edilen bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız ele alınması bize göre mümkün değildir. Sayın Binali Yıldırım'ı evladıyla birlikte töhmet altında bırakmak. Uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirmek tek kelimeyle müfterliktir. Devletimizin, hükümetimizin yanındayız, Cumhur İttifakıyız. Söz konusu olan Türkiye’dir devletimizin bekasıdır.

#CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz.https://t.co/lhZ0vFsdKC — Yeni Şafak (@yenisafak) May 25, 2021

OYNAT 02:28 Devlet Bahçeli: İçişleri Bakanı yalnız değildir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Bahçeli 'Kandil'e Türk bayrağı dikeceğimiz için çıldırıyorlar. Hiç kimse İçişleri Bakanının yalnız olmadığını bilsin. Konu devletimizin bekasıdır. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla hedef alınamaz. Sosyal medya iddialarıyla ele geçirilemez. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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