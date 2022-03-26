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POLİTİKA

Devlet Bahçeli: MHP'nin baraj diye bir sorunu yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya’da düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı açılış oturumunda açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilebilmesi için olağanüstü çaba sergileyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "MHP'nin seçim barajı diye bir sorunu yok. Bunu Kılıçdaroğlu da bölücü ortakları da biliyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Devlet Bahçeli: MHPnin baraj diye bir sorunu yok
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya’da düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı açılış oturumunda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları:

MHP'nin belediyecilik ve marka değeri çok yüksektir. Çünkü iş bilenin, kılıç kuşananındır.

31 Mart 2019'da mahalli idareler seçiminin üzerinden geçen zaman hepimize göstermiştir ki MHP'nin belediyecilik anlayışı insana dayalıdır. Cumhur için istikrar dedik gece gündüz çalıştık.

İmamoğlu'na tepki

Bizde yalan, palavra, hayal tacirliği yoktur. Biz MHP'yiz. Bizim sözümüz senettir. Belediye yönetimi milletimizin emanetidir.

Bizim belediye başkanlarımız, şehirleri, beldeleri kara kışla boğuşurken balık yemeği aklından geçirmez. Bizim belediye başkanlarımız şehirleri su altında kalmışken deniz kenarında tatil yapmaz. Bizim belediye başkanlarımız şehirleri deprem felaketi yaşarken kayak yapmaz.

Dünya saltanatına değil millet sevdasına talibiz.

Bizi anlamakta zorluk çekenler çıkabilir. Vazgeçmeyeceğimiz davamızı anlatacağız. Bizi sabote etmek isteyenler çıkabilir, çekinmeyeceğiz. Hep bir adım önde olmanın arayışı içerisinde olacağız. İnandıklarımızdan irademizden, dünya tersine dönse bile taviz vermeyeceğiz.

Ne mutlu bizlere ki inançlıyız, iradeliyiz, istekliyiz, itibarlıyız elbette Türk milletinin sonuna kadar emrinde ve hizmetindeyiz. Bukalemun siyasetçilerden olmadık. Milletimize sırt çevirmedik. Millet dedik zilletin foyasını ortaya çıkardık. Belediye başkanlarımız üretken ülke sevdalısı bir belediyeciliğin öncüsü oldular. Başkaları zillete düştü siz millet dediniz. Adam gibi belediye başkanı oldunuz.

Bukelamun siyasetçilerden olmadık, geçmişi unutanlardan olmadık, milletimize sırt çevirmedik.

Millet dedik zilletin foyasını ortaya çıkardık.

Çakal senaryoları yazanlara bozkurt fermanını okuyacağız.

Cumhur İttifakı mesajı

MHP, Cumhur İttifakı'nın vatan ve millet sevgisiyle pekişmiş ahlaşi ilkelerine bağlı ve sadık kalacaktır.

Önümüzdeki iki siyasi ve demokratik sınav var. Hazırlıklı olmalıyız.

MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kurul ve kuralları ile işlerliği ve güçlenmesi için insan üstü bir çaba gösterecektir.

MHP, 2023 yılının haziran ayında, TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilebilmesi için olağanüstü çaba sergileyecektir.

2023 yılının Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi ve 2024 yılının Aralık ayında yapılacak mahalli idari seçimi. Hedefimizi 6 Şubat 2022'de yaptığımız ortak toplantıda açıklamıştım. Tekraren paylaşmak isterim ki. MHP 2023 yılının haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami sayıda yükseltip Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçtirecektir.

Kılıçdaroğlu'nun ve yönetiminin ipliği pazara çıkmıştır. Şahsımı hedef alıp, sen barajı geçemezsen nereye yüzeceksin diye sormuştur. Sayın Kılıçdaroğlu fazla merak iyi değildir. Durduğumuz yerde senin gibilerin nasıl bozulduğunu izleriz. Senin sandıktan imdat çığlıklarını cümle alem duyacaktır. HDP'nin bir eş başkanı grup toplantısında iktidarın küçük ortağı eriyor diyor. Ağız aynı. CHP ve HDP arasında bir fark kalmadı. Terörist Demirtaş'ı içeriden çıkaracağım diye elinden geleni yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bizi bırak da vicdanın barajını nasıl geçeceksin. Sen onu söyle. Madem yüzme biliyorsun haydi git Boğaz'dan hac çıkarmayı dene. Kılıçdaroğlu bilmelisin ki MHP'nin nefesi ensendedir.

Yoksulluktan medet umuyorlar. İşsiz sayısı arttı mı sevinçten havalara uçuyorlar. Bütçe açık verdi mi bayram ediyorlar. Döviz yükseldi mi felaket tellalları ortaya çıkıyor. Ömürlerinde bir kez olsun yerli ve milli duruş sergileyemezler. Bugün işimiz yoksa yarın buluruz. Un yetersizse buğday ekimini yükseltiriz yine de kimseye minnet etmeyiz. Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın çıkardığı fatura ağır olmuştur. Ancak zillet ittifakı bunu görmüyor. Rusya'ya yaptırım uygulansın diye dayatıyor. Gelsinler de bu otelcilerimize anlatsınlar. Domates üreticimizden otel çalışanlarına kadar bunu anlatsınlar. Bunları kumanda eden güçler ne söyleyeceklerine karar veriyor. Zillet ittifakı figürandır.
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Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulunuyor.

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