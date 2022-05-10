Devlet Bahçeli: Sayın Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla seçilecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.





#CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

https://t.co/GxCctESebP — Yeni Şafak (@yenisafak) May 10, 2022

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Omuz omuza duruş sergilediğimiz sürece kanlı ve kalleş senaryoların akıbeti sadece yırtılıp atılmak olacaktır.

Bizi ayırmaya, ayrıştırmaya heveslenen menfur çevrelere en güçlü cevaplardan birisi bayramlardır. Omuz omuza duruş sergilediğimiz sürece kanlı ve kalleş senaryoların akıbeti sadece yırtılıp atılmak olacaktır.

Siyasetteki gelecek tasavvurlarını dış mihraklarını insaf ve icazetine bağlayan yerli işbirlikçi güruh her fırsatı ganimeti çevirmenin kuralsızlığı ve kurnazlığı ile meşguldür.

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Öyle bir zamandayız ki dağda çakal ormanda tilki kalmamış, hepsi siyasetin sağ ve sol kanadına tapulanmışlardır. Zillet İttifakı'na bakın bunu görürsünüz.

CHP'de hayır yoktur, umut yoktur. Çünkü CHP yönetiminin ismi tedavüle sokulan aday adaylarının itibarı, iradesi, inandırıcılığı yoktur. Kılıçdaroğlu'nun aday olma iştahı her seferinde yeni bir karşı duruşla kırılmaktadır.

İstanbul ziyan edilmiştir. İstanbul kaderine terk edilmiştir. Bu ayıbın kara lekesi hem belediye başkanının hem de parti yönetiminin alnına kazınmıştır.

Otobüse doldurduğu gazetecilerle bu belediye başkanı nereye gidiyor? İstanbul Belediye Başkanı Bayram gününde Karadeniz'de ne aramaktadır?

"Erdoğan açık ara farkla seçilecektir"

Kılıçdaroğlu 'bayramı karamsar geçirdik' diye mesaj yayınlamış. Sayın Kılıçdaroğlu bol yıldızlı otellerde keyif çatarken seni karamsarlığa sokan nedenin İBB Başkanı olduğunu çocuklar bile duymuştur. Zillet kimi aday çıkarırsa çıkarsın sandıktan volkan gibi fışkıracak, sel olup taşacak irade Cumhur İttifakı'dır, Sayın Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla seçilecektir.

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Erken seçim iddiası

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılı haziran ayında yapılacaktır. Erkene alınması söz konusu olmayacaktır. Türk milleti maceraya heves etmez. 2023'te Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünü Cumhur'un başarısıyla süsleyeceğiz.

"Bunların hepsi palavradır"

Bazıları çıkmış sığınmacı sayısını 8 milyon bazıları da 10 milyon olarak iddia ediyor. Bunların hepsi palavradır. Devletin kayıtları da ortada.

Düzensiz göçe kesinlikle müsaade edilmemelidir. Sığınmacıların onurlu ve güvenli dönüşü sağlanacaktır. Sığınmacılar bugün misafir yarın komşumuz olacak.

Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak itibarsızlaştırmaya çalışmak su katılmamış edepsizliktir, hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir.

İçişleri Bakanımız ve Milli Savunma Bakanımızı yıpratmaya çalışanların tam karşısında Milliyetçi Hareket Partisi vardır.

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