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POLİTİKA

Devlet Bahçeli taburcu oldu

Yüksek ateş nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan MHP lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu. Hastanede yetkililerden bilgi alan Sağlık Bakanı Koca, “Genel tetkikleri yapılıp, ciddi sorun olmadığı, üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu belirlendi. Evde tedavisi devam edecek. Kendisi zaten ayakta konuşabiliyor. Herhangi bir ciddiyeti yok” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli hastaneden çıkarken
Devlet Bahçeli hastaneden çıkarken

Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, “Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır” dedi.

5 SAATLİK TEDAVİ

Bakan Koca’nın açıklamasından kısa bir süre sonra, yaklaşık 5 saatlik tedavinin ardından taburcu edilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, herhangi bir açıklama yapmadan, hastane önünde kendisini bekleyen partililere el sallayarak makam aracına bindi. Bahçeli’ye, Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Mehmet Haberal ve Sağlık Kuruluşları Direktörü Ali Haberal da aracına kadar eşlik etti.

İLK DURAK PARTİ BİNASI

Yapılan tetkikler sonucunda hastanede bir gece kalacağı ifade edilen Bahçeli’nin tedavisine evde devam edileceği belirtildi. Ateşi düşürülen Bahçeli, dün öğleden sonra taburcu edildi. MHP lideri Bahçeli, hastaneden taburcu edildikten sonra tekrar Genel Merkez’e geldi.

  • Erdoğan aradı
  • BM Genel Kurulu görüşmeleri için ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede Erdoğan, Bahçeli’den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.

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