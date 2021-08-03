Devlet Bahçeli: Yangınları siyasi ranta çevirmek isteyenler gaflet içinde

MHP lideri Bahçeli, orman yangınlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu, her türlü felaketle de başa çıkabilecek muktedirliğe ve muvaffakiyete sahip olduğunu belirten Bahçeli, şunları söyledi:

"BÜTÜN İMKANLAR HAREKETE GEÇİRİLMİŞTİR"

Türkiye’miz farklı boyutlarda yaşanan, bunun yanında eşzamanlı olarak ortaya çıkıp yaygınlaşan ağır ve çetin sorunlara doğrudan maruz, direkt muhataptır. 8 insanımız hayatını kaybetmiş, binlerce hektarlık orman alanı içindeki orman canlılarıyla birlikte yanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün imkanları harekete geçirilmiş, yangına her saha ve muhitte fedakarlıkla karşı konulmuştur. Böylesi dönemlerde milli birlik ve yardımlaşma duygumuzun canlı tutulması, aklıselim ve kalbi selim bir tutumla felakete direnç gösterilmesi tarifsiz önemdedir.

REKLAM

"CHP VE İP'İN AÇIKLAMALARI HASTALIKLI"

Türk milleti neşe ve sevinçte bir olduğu kadar acı ve tasada da birdir ve beraberdir. Orman yangınlarını siyasi ranta çevirmek için tetikte bekleyen, ülkemizin bugünkü kırılgan ve nazik ortamını sömürmek için ortam kollayan fırsatçıların derin bir gaflet ve sorumsuzluk girdabına kapıldıkları esefle görülmektedir.

OYNAT 00:33 Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken 'insanlar yanıyor uçak gönderin' videosu çekti Antalya'nın pek çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele hem havadan hem de karadan ekiplerin müdahalesiyle sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havadan uçak ve helikopterlerin yangına müdahale ettiği Gündoğmuş Köyü'nde video çekti. Bölgede uçak ve helikopter olmadığını ima eden Böcek 'İnsanlar yanıyor' dedi. Köyden vatandaşın çektiği videolarda ise uçak ve helikopterlerin yangına müdahale anı açıkça görülüyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

CHP ve İP Genel Başkanlarının açıklamaları ne vatan ne millet sevgisiyle ne de siyasi etik ve erdemle bağdaşmayacak kadar ayıplı ve hastalıklıdır. Türkiye’nin zor günlerinde yangından nemalanma rekabetine tevessül etmek, bununla da yetinmeyerek iktidara muhalefet ediyorum derken felaketle kol kola girmek namertliktir.

"KAOS SÜRECİ OLUŞTURULMAK İSTENİYOR"

Bu namert ve nankör siyaset anlayışı zillete düşen muhalefet partileri açısından kaygı ve utanç verici bir rezalettir. Turizm kentlerindeki orman alanlarının betonlaştırmak için yakıldığını, bu maksatla da Turizm Teşvik Kanunu’nda değişiklik yapıldığını iddia etmek akıl ve ahlak dışı bir uydurmadır.

REKLAM

CHP Genel Başkanı’nın İP Başkanına benzer şekilde, yanan orman sahalarına “bir tuğla koyarsanız beni çiğnemek zorunda kalırsınız” sözü saptırma olduğu kadar tehlikeli bir aldatmadır. Görülüyor ki, Türkiye’nin planlı bir kaos sürecine sokularak toplumsal mukavemetinin zayıflaması, sosyal ve ekonomik direncinin zaafa uğraması hedeflenmektedir.

"ÜST AKIL TARAFINDAN KURGULANIYOR"

Bu yolla da her türlü dış tesir ve telkine açık olması, nihayet müdahale edilebilir bir kıvama gelmesi üst bir akıl tarafından kurgulanmaktadır. Orman yangınları münasebetiyle, maksadı menfur ve melun bir kısım sosyal medya hesaplarından yabancı ülkelere çağrı yapılarak yardım taleplerinin yoğun olarak gündeme taşınması Türkiye’yi aciz ve muhtaç bir ülke gösterme sinsiliğinin şifreli mesajı olarak değerlendirilmelidir.

REKLAM

Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Her türlü felaketle de başa çıkabilecek muktedirliğe ve muvaffakiyete hamd olsun ziyadesiyle haizdir. Ancak bunu hazmedemeyen çevrelerin devletin haysiyet ve hükümranlığını masumiyet pozları vererek tartışmaya açma çabası basit bir kurnazlık, ucuz bir kara kampanyadır.

"CHP ŞER PLANIN GÖBEĞİNDEDİR"

Yönetilmeyen bir ülke tablosunun tesis ve temini amacıyla iç ve dış işgal cephesinin yangın kapısını zorlaması ve bu çerçevede yoğunlaşan ilişki ve irtibatların gün geçtikçe deşifre olması dikkatli hiçbir gözden kaçmamaktadır.

Maalesef siyasi genetik yapısıyla oynanan, kurumuş yaprak gibi kökünden savrulan Cumhuriyet Halk Partisi bu şer planın tam göbeğindedir. Zalimler eliyle senaryosu yazılan, taşeronlar kanalıyla servisi yapılan Türkiye aleyhtarı karanlık projenin kanlı kuryesi HDP; kiralık figüranı ise İP’tir.

Türkiye’nin son yıllarda karşılaştığı her neviden saldırı, sabotaj ve suikastlar yabancı başkentlerde mayalandırılan demokrasi dışı siyasal bir tasarımın provası niteliğine işaret ederken, aynı zamanda devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün zedelenmesi de hesaplanmıştır.

REKLAM

"KARDEŞ KAVGASI ÇIKARTMAK İSTİYORLAR"

Bir yanda yangınlarla kesintisiz ve kıyasıya mücadele edilirken, diğer yanda toplumsal şiddet dalgasının yükselişi, bilhassa Konya’nın Meram ilçesinde bir aileden 7 kişinin acımasızca katledilmesi doğal olarak ülke gündemini sarsmıştır.

Lanetlediğimiz bu cinayetin bir anda milletimizin sinir uçlarıyla oynayan bir muhtevaya tahvil edildiği de ortadadır. İki aile arasında yaklaşık 10 yıldır süren bir husumeti Türk-Kürt ihtilafıyla tavzih etmeye çalışan odaklar milli birlik ve beraberliğimizi dinamitlemek için alçakça devreye girmişlerdir. HDP’nin, Türk Tabipleri Birliği’nin, hatta CHP’nin, hiç alakası olmadığı halde bu kanlı olayı ırkçı saldırı olarak afişe etmeye kalkışması korkunç bir provokasyon olarak karşımıza çıkmıştır. Ormanlarımız yanarken kardeşlik bağlarımızı da tutuşturmak için etnik kundakçılık yapanlar husumet cephesinde eşgüdüm halinde buluşmuşlardır.

HDP’nin bir eş genel başkanı tarafından ileri sürülen, “Kürt halkına sistematik katliam politikası izleniyor” iddia ve ifadesi alenen halkı kin ve düşmanlığa kışkırtan şerefsiz bir bühtan olarak öne çıkmıştır. Her kelimesinde suçun unsurlarını barındıran bu onursuz açıklama karşısında Cumhuriyet Savcılarının derhal harekete geçmesi adalet ve ahlakın itibarı gereğidir ve bizim de akut bir beklentimizdir.

Orman yangınlarını üstlenen ve PKK’nın bir aparatı olan “Ateşin çocukları inisiyatifi” isimli iblis beslemelerine itiraz etmeyenlerin, ses çıkarmayanların; barışın, dostluğun, sevginin, kardeşliğin ve dayanışmanın şehri Konya’da kardeş kavgası çıkarmak için kuyruğa girmeleri Türkiye’ye ihanettir.

REKLAM

DÜNYA PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'propaganda' talimatı: Erdoğan'ın 2023 ve 2071 planlarını bozalım

GÜNDEM İYİ Partili Aytun Çıray Kızılay'ı hedef aldı