Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Devlet Bahçeliden 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajı Türkçü kahramanları rahmetle ve şükranla yad ediyorum
POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajı: Türkçü kahramanları rahmetle ve şükranla yad ediyorum

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü sebebi ile yaptığı paylaşımda, “Milli kültürümüze, inançlarımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara karşı milli muhalefeti başlatan ve demokrasi meşalesi yakan Türkçü kahramanları rahmetle ve şükranla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Devlet Bahçeliden 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajı: Türkçü kahramanları rahmetle ve şükranla yad ediyorum
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü sebebi ile sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Genel Başkan Bahçeli, “Yakın tarihin nirengi noktalarından; fikir, siyaset ve mücadele müktesebatımızın mihenk taşlarından biri olan 3 Mayıs 1944 olayları, Türk gençliğinin zulme direnişiyle taçlanmış, zulmete meydan okumasıyla anlam kazanmıştır.

Nitekim bu tarih taviz vermeyen iradenin günüdür. 3 Mayıs birliğe ve beraberliğe çağrı, dayatmaya ve yozlaşmaya reddiyedir. Türk gençliğinin diri umutlarının fiiliyata dökülmesi, heyecan ve hedeflerinin haklı bir eyleme dönüşmesidir.

77 yıl önce, haksızlık karşısında eğilmeyen Türkçü kahramanlar envaı çeşit eziyet ve işkence karşısında yılmamıştır.

Bu sivil ve demokratik tepki, bu meşru ve milli duruş inançlarımızdan gücünü alarak müessiriyetini her zaman korumuş, bundan sonra da koruyacaktır.

BASKI VE ŞİDDETE BOYUN EĞMEYECEKTİR

3 Mayıs 1944 olayları vesilesiyle görülmüştür ki, şahsiyetini davasının onuruyla bütünleştirmiş, varlığını Türklüğünün bekasıyla perçinlemiş bir dava ve düşünce insanı hiçbir baskı ve şiddete boyun eğmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den 1 Mayıs açıklaması: Bugünü eşkıyalık ve dalalet ortamı yapanlar var
GÜNDEM
Bahçeli'den 1 Mayıs açıklaması: Bugünü eşkıyalık ve dalalet ortamı yapanlar var

“3 Mayıs, aynı zamanda milliyetçi Türk gençliğinin şerefli mücadelesi olarak milli hafızada gururla taşınacaktır”

Alparslan Türkeş ve Hüseyin Nihal Atsız’ın emanetlerinin emanetleri olduğunu belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, paylaşımlarına şu şekilde devam etti:


“3 Mayıs esasen milliyetçi Türk gençliğinin diriliş ve uyanışıdır. Kutlu davamıza tuzak kurmak için maşa gibi kullanılan, aramıza sızdırılan, bununla birlikte uzaktan kumanda edilen işbirlikçilerin her seferinde 3 Mayıs etrafında karmaşa ve kargaşa yaratma sinsilikleri bugüne kadar gözlemlenmiştir.

Ama bu oyun hiçbir zaman da tutmamıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den emekli amirallerin gece bildirisine tepki: Darbe çağrısıdır cezasız kalamaz
GÜNDEM
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den emekli amirallerin gece bildirisine tepki: Darbe çağrısıdır cezasız kalamaz

3 Mayıs’ın sadece zarfına bakan, mazrufunu okumaktan aciz kalan ilkel ve itibarsız fesat odaklarının, ne Türklüğümüzü, ne Türkçülüğümüzü, ne de milliyetçiliğimizi sorgulamaya hakları vardır. Neye ve kime hizmet ettikleri belli olan kirli yüzlerin tezgahı çoktan bozulmuştur.

TÜRKÇÜ KAHRAMANLARI YAD EDİYORUM

77 yıl önce, Türk milletinin sağduyusunun mümtaz örneklerini sergileyerek; milli kültürümüze, inançlarımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara karşı milli muhalefeti başlatan ve demokrasi meşalesi yakan Türkçü kahramanları rahmetle ve şükranla yad ediyorum.

Aralarında merhum Başbuğumuz Türkeş Bey’in ve merhum Atsız’ın da yer aldığı dava insanlarımızın emanetleri emanetimiz, ilkeleri ilkemizdir. 3 Mayıs, aynı zamanda milliyetçi Türk gençliğinin şerefli mücadelesi olarak milli hafızada gururla taşınacaktır.”

MHP'li Yalçın'dan Bahçeli'yi hedef alan Selçuk'a sert sözler: Müptezelden hukuk adamı olmaz
GÜNDEM
MHP'li Yalçın'dan Bahçeli'yi hedef alan Selçuk'a sert sözler: Müptezelden hukuk adamı olmaz

Devlet Bahçeli: Ya şerefimizle şehit oluruz ya da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz
OYNAT 00:45
Devlet Bahçeli: Ya şerefimizle şehit oluruz ya da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. '104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir' diyen Bahçeli 'Darbe heveslileri vatansızlar önce bizi çiğnemek zorundadır. Böylesi bir an geldiğinde ya şerefimizle şehit oluruz ya da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Dünya basınının iki yüzlülüğü

Dünya basınının iki yüzlülüğü

Söz konusu Türkiye olunca tüm hikaye değişiyor.
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Erzurumspor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Tedbirler tabloya yansıdı

​Vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.
Futbolcuları<br>için oruç tutuyor

Futbolcuları
için oruç tutuyor

İtalyan kondisyoner, Beşiktaş'ın gizli kahramanı.

İhracata rekor kırdıran ülkeler

İhracata rekor kırdıran ülkeler

Türkiye adım adım 200 milyar dolara koşuyor.

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Anastasiadis'a tepki

​Bakan Koca konuşuyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.