Devlet Bahçeli'den AK Parti'ye 2023 çiçek ve 21 güllü çelenk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların kurduğu masalara payanda olanlara sadece acıyoruz

AK Parti'nin 21. yıl dönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkeyi yönetme müktesebatları 1940'ların tek parti faşizminden, iktidara gelme pratikleri 27 Mayıs darbesinden ibaret olanların çırpınışları boşunadır. Şahsi hırslarının ürünü ajandalarının sebebiyle bunların kurduğu masaya payanda olanlara ise biz sadece acıyoruz.' dedi.