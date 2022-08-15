Gündem Devlet Bahçeliden AK Partiye 2023 çiçek ve 21 güllü çelenk
POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den AK Parti'ye 2023 çiçek ve 21 güllü çelenk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe 21 adet turuncu güllerle bezenmiş 2023 çiçek işlemesi yapılmış çelenk gönderdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeliden AK Partiye 2023 çiçek ve 21 güllü çelenk : MHPnin gönderdiği çelenkte detay dikkat çekti
AK Parti'nin yıl dönümü programında 2023 çiçekli ve 21 güllü çelenk dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümünü yaptırdığı özel çiçekle kutladı.

2023 ÇİÇEK 21 GÜL DETAYI

MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin jesti şöyle anlatıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıldönümü münasebetiyle ATO Congresium'da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı göndermiştir. Gönderilen aranjmanda 21 adet turuncu güllerle bezenmiş, kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle tanzimleri yapılarak, sepetin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirilmiştir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SELAM GÖNDERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programdaki konuşmasında, "Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz Sayın Devlet Bahçeli, misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" demişti.

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