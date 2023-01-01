|
Gündem

Devlet Bahçeli'den bisikletli poz: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılacaklara başarı diledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" dolayısıyla tebriklerini ileterek, katılımcılara başarılar diledi.

19:42 . 15/09/2023 Cuma
AA
Devlet Bahçeli'den "58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" paylaşımı

Devlet Bahçeli'den "58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" paylaşımı

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, sporu ve sporcuyu destekleyerek, 'Gençlerimizin spora yaklaşımı, sağlıklı yaşama pedal çevirmesidir' sözüyle, 8 Ekim'de başlayacak 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu bugünden tebrik ederek başarılar dilediler.
" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda Bahçeli'nin bisikletle çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.





#Devlet Bahçeli
#MHP
#Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya’da ‘HobiFest 2023’ için renkli bir başlangıç